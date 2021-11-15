تعرف على نظام الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2022 وموعده

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 - 13:39

كتب : محمد سمير

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تختتم منافسات دور المجموعات من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 غدا الثلاثاء والتي ستسفر عن تأهل 10 منتخبات بشكل رسمي إلى المونديال.

ضمنت منتخبات صربيا وإسبانيا وفرنسا وبلجيكا والدنمارك وألمانيا وكرواتيا تأهلهم بشكل رسمي ويتبقى ثلاث منتخبات أخرى.

ففي المجموعة الثالثة يتنافس منتخبا إيطاليا وسويسرا على بطاقة التأهل بينما الآخر ينتقل إلى الملحق، وفي المجموعة السابعة تتنافس منتخبات هولندا وتركيا والنرويج على بطاقة التأهل المباشرة بينما أحد الثلاثي سينتقل إلى الملحق.

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وأخيرا في المجموعة التاسعة يتنافس منتخبا إنجلترا وبولندا على بطاقة التأهل المباشرة بينما الآخر سينتقل إلى الملحق الأوروبي.

ويستعرض لكم FilGoal.com النظام الجديد للملحق الأوروبي:

- يتأهل ثلاثة منتخبات من الملحق الأوروبي إلى كأس العالم من أصل 12 منتخبا.

- يضم الملحق الأوروبي عشر منتخبات من مرحلة المجموعات وهي الفرق التي لم تنجح في التأهل المباشر وحصدت المركز الثاني من المجموعات العشرة.

- ينضم إلى العشر منتخبات، منتخبان من دوري الأمم الأوروبية وفقا للتصنيف.

- فبعد استبعاد المنتخبات المتأهلة بشكل رسمي لكأس العالم والمنضمة إلى الملحق الأوروبي يتم اختيار أعلى منتخبين من متصدري مجموعات دوري الأمم الأوروبية.

- وبتلك الطريقة ضمن منتخبا ويلز والتشيك التأهل إلى الملحق الأوروبي فأحدهما سيحصد المركز الثاني من مجموعته والأخر سيتأهل عن طريق دوري الأمم الأوروبية.

- أما المنتخب الآخر من دوري الأمم الأوروبية الذي ضمن تأهله للملحق فهو منتخب النمسا.

- ضمنت 8 منتخبات تأهلها للملحق الأوروبي وهم (البرتغال - روسيا - التشيك - ويلز - السويد - اسكتلندا - مقدونيا الشمالية - النمسا) ويتبقى ثاني كل من المجموعات الثالثة والرابعة والسابعة والتاسعة.

ما بعد تأهل المنتخبات إلى الملحق

- بعد تحديد الـ 12 منتخبا المتأهلين إلى الملحق الأوروبي سيتم تقسيمهم على ثلاث مجموعات إذ تضم كل مجموعة 4 منتخبات ويتأهل منتخب واحد من كل مجموعة.

- يتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مصنفين ومثلهم غير مصنفين لتشمل كل مجموعة منتخبين من التقسيمتين.

- قد يعتقد البعض أن المجموعة ستشهد مباريات بنظام الذهاب والإياب أو دوري الدور الواحد ولكنها ستقام بطريقة أخرى.

- الطريقة الجديدة للملحق الأوروبي ستقام مباريات المرحلة الأولى من المجموعة بنظام نصف النهائي أي أن المجموعة ستشهد مباراتين بين (فريق مصنف × فريق غير مصنف) وأخرى بين (فريق أخر مصنف × فريق أخر غير مصنف).

مثال: بافتراض أن المجموعة الأولى أسفرت عن وقوع منتخبات البرتغال والسويد والتشيك ومقدونيا الشمالية وجاءت المباريات كالآتي (البرتغال × التشيك) و (السويد × مقدونيا الشمالية) تقام المنافسات من مباراة واحدة ويواجه الفائز المنتخب الآخر المنتصر في نهائي الملحق ولنفترض أنه البرتغال ضد السويد.

- ويتأهل الفائز من مباراتين المجموعة إلى نهائي الملحق والذي يقام من لقاء واحد يتأهل الفائز منه إلى كأس العالم مباشرة ونفس النظام يطبق على المجموعات الثلاثة.

- تقام مباريات نصف نهائي المجموعات أحد يومي 24 أو 25 مارس بينما النهائي أحد يومي 28 و29 من الشهر نفسه.

- وتقام قرعة تقسيم منتخبات الملحق الأوروبي على المجموعات الثلاثة يوم الجمعة 26 من شهر نوفمبر الجاري بمدينة زيورخ السويسرية في تمام السادسة مساء بتوقيت مصر.

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