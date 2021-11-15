في الجول يكشف – ماذا دار في اجتماع براون الأول مع لاعبي الإسماعيلي

شدد خوان براون المدير الفني للإسماعيلي، على أنه "محى الماضي" في علاقته مع اللاعبين الذين سيقودهم في المرة الأولى، في الجولة الرابعة من الدوري، ضد الزمالك.

وحسبما علم FilGoal.com فإن براون قال للاعبين إنه "لن ينظر للماضي، وينتظر من اللاعبين تقديم الجديد".

وأكمل براون بأنه سوف يقيم كل اللاعبين من خلال الملعب فقط، وأن من يقدم الأفضل هو من سيستمر.

وشدد "أمامنا عمل كبير ونأمل في تقديم عروض أفضل".

وأتم "عرفت الأخطاء التي وقع فيها الفريق، وسنعمل على علاجها".

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الزمالك في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، في المباراة التي ستقام على ملعب الإسماعيلية يوم الجمعة 19 نوفمبر.

ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير في جدول الترتيب بعد الثلاث جولات الأولى، بفارق الأهداف عن فاركو، وإيسترن كومباني بدون نقاط لكل منهم.