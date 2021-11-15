ألفيش يجري الكشف الطبي.. وسبورت تتكهن بموعد تقديمه

خضع داني ألفيش ظهير برشلونة العائد مؤخرا للكشف الطبي في إحدى مستشفيات المدينة، تمهيدا لخوض أول حصة تدريبية له مع الفريق الكتالوني.

وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية فإن ألفيش خضع لهذا الكشف للوقوف على حالته البدنية بشكل تفصيلي، وذلك من أجل تجهيزه.

وعند وصول الظهير البرازيلي إلى المستشفى استقبلته وسائل الإعلام ليعلق لها قائلا: "هل افتقدتموني؟ أنا دائما أفاجئ".

ويخوض ألفيش تدريبه الأول كلاعب في صفوف برشلونة في السادسة مساء بالتوقيت المحلي، على الرغم من أنه لن يتمكن من المشاركة في المباريات حتى يناير القادم.

ولم يعلن برشلونة عن موعد تقديم البرازيلي، بينما تشير "سبورت" إلى أنه سيتم بين يومي الثلاثاء والأربعاء.

وسيوقع ألفيش عقدا لمدة عام واحد، مع خيار التمديد لعام إضافي، في فترته الثانية بقميص النادي الكتالوني.

يذكر أن ألفيش انضم إلى برشلونة للمرة الأولى في صيف 2008 قادما من إشبيلية واستمر مع الفريق حتى رحيله إلى يوفنتوس في صيف 2016.