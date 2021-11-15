كريستيانو: لا أعذار.. البرتغال في طريقها للمونديال

يؤمن كريستيانو رونالدو نجم المنتخب البرتغالي بحظوظ فريقه في التأهل لكأس العالم 2022 قبل خوض الملحق الأوروبي في مارس المقبل.

وتأهل منتخب صربيا لكأس العالم بعد الفوز في اللحظات الأخيرة على البرتغال بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب دا لوش في لشبونة، ليرسل برازيل أوروبا إلى مرحلة الملحق.

وقال رونالدو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "لقد أظهرت لنا كرة القدم مرارا وتكرارا أنه في بعض الأحيان تكون الطرق الأكثر صعوبة هي التي تؤدي إلى أكثر النتائج المرجوة".

وأضاف نجم مانشستر يونايتد "نتيجة لقاء صربيا كانت صعبة، لكنها لم تكن كافية لإحباطنا".

وتابع "هدف حضور كأس العالم 2022 لا يزال قائما ونعلم ما يتعين علينا القيام به للوصول إلى هناك".

وأتم البالغ من العمر 36 عاما "لا أعذار.. البرتغال في طريقها للمونديال".

لم يكتشف المنتخب البرتغالي بعد من سيواجهه في الملحق، نحو الظهور السادس على التوالي بالعرس العالمي.

ويقام الملحق الأوروبي بين 24 و 29 مارس المقبل.

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وحقق منتخب البرتغال أرقاما سلبية بعد الهزيمة أمام صربيا، كما حقق كرستيانو رونالدو قائد البرتغال رقما سلبيا للمرة الأولى أيضا.

خسر منتخب البرتغال على ملعبه للمرة الثانية خلال الـ 38 مباراة الأخيرة في تصفيات كأس العالم وللمرة الثانية خلال الـ 28 عاما الماضية.

كانت الهزيمة الأخيرة أمام الدنمارك في 2008، حينما انتهت المباراة بنتيجة 3-2 وكان منتخب الدنمارك قد حول تأخره في النتيجة للفوز بهدفين في الخمس دقائق الأخيرة.

لم يسدد رونالدو أي كرة على المرمى في مباراة صربيا، لتكون تلك هي المرة الأولى خلال التصفيات التي لا يسدد فيها رونالدو كرة واحدة على الأقل على مرمى الخصم.

ميتروفيتش والذي سجل الهدف الثاني القاتل لصربيا، وصل لهدفه رقم 8 في تصفيات كأس العالم خلال 8 مباريات شارك فيها، وكانت 5 منهم كأساسي.

وتأهل منتخب صربيا لكأس العالم 2022 بشكل مباشر، ليكون المنتخب التاسع الذي يحسم تأهله بشكل رسمي، بينما سيلعب منتخب البرتغال الملحق الأوروبي للتأهل في شهر مارس، بعد إنهاؤه المجموعة في المركز الثاني.

وتأهل إلى كأس العالم 2022 بشكل رسمي حتى الآن كل من، صربيا، وإسبانيا، وقطر، والبرازيل، وألمانيا، وكرواتيا، وبلجيكا، وفرنسا، والدنمارك.