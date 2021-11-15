انضمام كناريا بدلا من عبد الله السعيد استعدادا لمواجهة الجابون

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 - 12:39

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر

انضم محمد متولي "كناريا" لاعب سموحة بعد استبعاد عبد الله السعيد من قائمة منتخب مصر استعدادا لمواجهة الجابون.

وغادر عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز معسكر المنتخب بسبب تعرضه للإصابة أمام أنجولا.

وتعادل منتخب مصر أمام أنجولا بهدفين لكل منهما ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم ليضمن الفراعنة التأهل رسميا للمرحلة الأخيرة.

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وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن انضمام كناريا لمعسكر المنتخب صباح اليوم الإثنين.

وأشار بيان الاتحاد إلى أن انضمام لاعب سموحة يأتي بعد التأكد من عدم لحاق عبد الله السعيد بمواجهة الجابون.

ويستضيف منتخب مصر فريق الجابون في الثالثة من عصر غدا الثلاثاء في ختام دور المجموعات على ملعب برج العرب.

ويجري أحمد فتوح الظهير الأيسر لمنتخب مصر ونادي الزمالك اختبارا طبيا اليوم لمعرفة مدى جاهزيته للمباراة.

ويبلغ كناريا من العمر 22 عاما وشارك مع سموحة في ثلاث مباريات الدوري السابقة.

منتخب مصر سموحة كناريا عبد الله السعيد
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