استبعاد لاعب مانشستر يونايتد من قائمة أسكتلندا للإصابة

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 - 12:30

كتب : FilGoal

سكوت ماكتوميناي

استبعد منتخب أسكتلندا، سكوت ماكتوميناي لاعب مانشستر يونايتد من قائمة الفريق بسبب المرض.

واستدعى منتخب أسكتلندا ريان بورتيوس لاعب هيبيرنيان الأسكتلندي ليحل بدلا منه.

وتستضيف أسكتلندا منتخب الدنمارك في ختام دور المجموعات من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 المقرر إقامته في قطر.

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وتقام مباراة اليوم بين المنتخبين كتحصيل حاصل دون تأثير على المتأهلين أو الملحق الأوروبي.

وضمن منتخب الدنمارك تأهله إلى كأس العالم إذ يتصدر المجموعة بـ 27 نقطة.

بينما ضمنت أسكتلندا تأهلها إلى الملحق الأوروبي بعد ضمان المركز الثاني بـ 20 نقطة.

وخاض ماكتوميناي لاعب وسط مانشستر يونايتد 12 مباراة هذا الموسم مع فريقه.

ويبلغ ماكتوميناي من المعر 24 عاما ويلعب مع مانشستر يونايتد منذ فريق الناشئين.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفا على واتفورد مساء السبت المقبل ضمن مباريات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

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