محمود وادي: هذا سر اختيار بيراميدز رغم عرض الزمالك.. وشريف المهاجم الأفضل حاليا

أمين صندوق الزمالك: هناك من يتهمنا بتعطيل الانتخابات.. والحل إقامتها غدا