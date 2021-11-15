طارق مصطفى: نحن أكثر جهاز ظُلم في تاريخ مصر.. الزمالك والأهلي باتا أهم من المنتخب

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 - 11:26

كتب : FilGoal

حسام البدري - سيد معوض - محمد بركات - طارق مصطفى - أحمد أيوب - أيمن طاهر - مصر

يرى طارق مصطفى المدرب العام السابق لمنتخب مصر أن الجهاز الفني السابق للفراعنة تعرض لظلم كبير بسبب إقالته "المفاجئة".

وأوضح مصطفى، مهاجم الفراعنة والزمالك السابق، أن منتخب مصر تأثر بالاهتمام الزائد بالأهلي والزمالك.

وقال مصطفى عبر قناة الشمس:"أداء منتخب مصر لن يتطور حتى يسود العدل في الكرة المصرية. جودة اللاعبين لم تعد مثل السابق، هناك لاعبون كبار السن، أجهزة فنية كثيرة تغيرت، نحن لم نخسر ورحلنا".

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وواصل "العدل أن ينتظم الدوري وأن يلعب كل فريق في ملعبه، هذا سينتج بطولة قوية، أنت أحيانا تعاني لتجد لاعبا جيدا في مركز ما. جهازنا لم يحصل على وقت كاف، أخطأنا بعدم خوض وديات في شهر يونيو".

واستمر "نحن أكثر جهاز ظُلم في تاريخ مصر. تأثرنا طبعا بأزمة فيروس كورونا، هذا سبب من الأسباب. في وقت ما كان علينا إجراء مباراة ودية لكن كابتن حسام (البدري) خاف على اللاعبين من الإجهاد. لم نكن في حاجة لمعسكر في نوفمبر 2020 قبل نهائي الأهلي والزمالك".

وأردف "جهازنا لم يكن مقبولا، هل رأيت جهازا فنيا يرحل وهو لم يخسر أي مباراة؟ الناس تجعل الأمور شخصية، في الفترة الأخيرة الزمالك والأهلي باتا أهم من المنتخب. شعرت أننا سنرحل في المطار حين قابلنا أحمد مجاهد، لم يتحدث مع أحد".

وأتم "كنا سعداء بعد التعادل مع الجابون في لقاء أكملناه بعشرة لاعبين. لم نتوقع الإقالة. كل القنوات تحدثت عن رحيل البدري ولم يحلل أحد المباراة فنيا، وكأن القرار كان اتُخذ بالفعل. (كارلوس) كيروش لديه امتيازات أفضل منا ولديه الوقت الكافي".

ورحل جهاز البدري في سبتمبر الماضي بعد جمعه لأربع نقاط في أول جولتين من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

فاز الفراعنة على أنجولا بهدف ثم تعادلوا مع الجابون قبل أن يرحل البدري ويخلفه كيروش.

وفاز كيروش مرتين على ليبيا وتعادل مع أنجولا ليضمن تأهل الفراعنة للمرحلة الأخيرة من التصفيات.

ويستضيف منتخب مصر فريق الجابون مساء الثلاثاء.

طارق مصطفى منتخب مصر
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