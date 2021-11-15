موعد مباريات الإثنين 15 نوفمبر 2021.. إثارة تصفيات كأس العالم ونهائي المرتبط

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 - 10:48

كتب : FilGoal

إيطاليا - سويسرا

تتواصل إثارة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر، كما يقام لقاء ذهاب نهائي دوري المرتبط لكرة السلة بين الأهلي والاتحاد.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم من هنا

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تقام أربع مباريات من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم ولكن كافة اللقاءات غير مؤثرة على المتأهلين للمرحلة الأخيرة.

أما في أوروبا فيحل منتخب إنجلترا ضيفا على سان مارينو في العاشرة إلا ربع مساء ويحتاج إلى نقطة واحدة فقط للتأهل.

وفي نفس التوقيت يستضيف منتخب بولندا فريق المجر في نفس المجموعة، وتحتاج بولندا للفوز بفارق من الأهداف بجانب خسارة إنجلترا.

وتبلغ الإثارة ذروتها عندما تحل إيطاليا ضيفا على إيرلندا الشمالية في العاشرة إلا ربع مساء، وفي نفس التوقيت تستضيف سويسرا منتخب بلغاريا.

ويتساوى منتخبا إيطاليا وسويسرا في رصيد النقاط ولكل منهما 15 نقطة ولكن يتفوق الأتزوري بفارق هدفين.

كرة سلة

وبعيدا عن كرة القدم يواجه الأهلي فريق الاتحاد السكندري في ذهاب نهائي دوري المرتبط لكرة السلة.

وتقام مباراة المرتبط تحت 18 عاما في الخامسة والنصف مساء بينما تقام مباراة الكبار في الثامنة مساء.

وتذاع المباراتان عبر قناة أون تايم سبورتس.

تصفيات كأس العالم إيطاليا سويسرا دوري المرتبط
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