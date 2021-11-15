كيفين جونسون: أتمنى العودة مرة أخرى لـ الأهلي.. وأريد استمرار الخطيب رئيسا 10 سنوات

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 - 00:33

كتب : FilGoal

كيفن جونسون - كهربا

عبر كيفين جونسون المدرب المساعد السابق في الجهاز الفني لبيتسو موسيماني عن سعادته للفترة التي قضاها في الأهلي.

وقضى الجنوب إفريقي جونسون الموسم الماضي مع الأهلي في جهاز موسيماني.

وقال جونسون عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "فترة عملي في الأهلي كانت رائعة ومع مجموعة محترفة وذلك زاد من خبراتي بعدما كنت أتعامل مع لاعبين على مستوى عالي والأهلي هو أيقونة إفريقيا".

أخبار متعلقة
صلاح محسن: موسيماني يدعمني دائما.. وهذا مركزي المفضل في الملعب تصفيات المونديال.. موسيماني منتقدا أخطاء الحكام: إلى متى سنستمر هكذا؟ بيراميدز: نشعر بالضيق بسبب عدم تواصل المنتخب معنا بعد إصابة السعيد

وبسؤاله لماذا رحلت عن الأهلي رد قائلا: "في بعض الأحيان يكون هناك علاقة ما وتنتهي بالانفصال وهذا ما حدث وإذا أتيحت لي فرصة العودة للأهلي سأكون سعيدا".

وواصل "الأهلي شكل فريقا قويا هذا الموسم رغم قوته في الموسم الماضي ولكن الموسم الحالي الفريق أقوى بعض الشيء".

وأشار "لم أتفاجئ من فوز الأهلي على الزمالك بخماسية".

وتابع "بيرسي تاو وميكيسوني لاعبان رائعان وأتمنى لهما مستقبلا جيدا مع الأهلي".

وأكمل "ماذا ينقص الأهلي للفوز بكأس العالم للأندية؟ التأهل للبطولة يعد نجاح كبير والأهم لأي ناد في العالم أن يشارك في مثل هذا المستوى من البطولات والأهلي احتل المركز الثالث مرتين وهذا نجاح كبير".

وأشاد بالخطيب قائلا: "العمل تحت قيادة الخطيب أحد أفضل أوقاتي مع كرة القدم، هو لا يتحدث كثيرا لكنه متواجد دائما مع الفريق وقيادته رائعة ومتميزة وعندما يتحدث يظهر تأثيره على اللاعبين ويدفع الجميع للفوز".

واستمر في تصريحاته "الخطيب كان من أفضل لاعبي إفريقيا ويعبر بامتياز عن ثقافة الأهلي وعندما يتحدث يكون من منطلق قوة وحماس ويعلم كيف يصل بفريقه للقمة والعمل تحت قيادته من أفضل خبرات حياتي".

وأعرب "أتمنى أن يستمرالخطيب في رئاسة الأهلي لـ10 سنوات قادمة لأنه يمتلك الكثير من الذكاء ولم أصادف في مصر شخص آخر مثله".

وأتم تصريحاته "أشكر جمهور الأهلي على دعمه لي خلال فترة تواجدي مع النادي وأثق أن عودتهم للمدرجات ستجعل الفريق في أفضل حالاته دائما".

الأهلي كيفين جونسون الدوري المصري
نرشح لكم
كيفين جونسون: أتمنى العودة مرة أخرى لـ الأهلي.. وأريد استمرار الخطيب رئيسا 10 سنوات أمين صندوق الزمالك: هناك من يتهمنا بتعطيل الانتخابات.. والحل إقامتها غدا إبراهيم حسن: الاتحاد يتزعم فرق الإسكندرية.. والتحكيم كلفنا مباراة بيراميدز صلاح محسن: موسيماني يدعمني دائما.. وهذا مركزي المفضل في الملعب مدرب بيراميدز يكشف طبيعة إصابة السعيد وما حدث عقب استبعاد رمضان صبحي الاتحاد يجدد تعاقد ثنائي الفريق
أخر الأخبار
هزيمة أولى من 13 عاما.. أرقام سلبية لرونالدو والبرتغال بعد الهزيمة أمام صربيا 48 دقيقة | تصفيات كأس العالم
كوبر: لا أتمنى مواجهة مصر في المرحلة النهائية.. ورفضت عروضا من أندية مصرية 51 دقيقة | تصفيات كأس العالم
كيفين جونسون: أتمنى العودة مرة أخرى لـ الأهلي.. وأريد استمرار الخطيب رئيسا 10 سنوات 53 دقيقة | الدوري المصري
أمين صندوق الزمالك: هناك من يتهمنا بتعطيل الانتخابات.. والحل إقامتها غدا 58 دقيقة | الدوري المصري
بيرناردو سيلفا: كل شيء كان ضدنا في الدقائق الأخيرة.. ولم نكن قادرين على السيطرة على صربيا ساعة | تصفيات كأس العالم
إبراهيم حسن: الاتحاد يتزعم فرق الإسكندرية.. والتحكيم كلفنا مباراة بيراميدز ساعة | الدوري المصري
صلاح محسن: موسيماني يدعمني دائما.. وهذا مركزي المفضل في الملعب ساعة | مصر
مدرب بيراميدز يكشف طبيعة إصابة السعيد وما حدث عقب استبعاد رمضان صبحي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب 2021.. جدول البطولة والمجموعات ومواعيد المباريات 2 تصفيات المونديال - متى يلعب منتخب مصر آخر مرحلة ومنافسه المحتمل 3 عبد الحفيظ: هذه حقيقة رغبة الأهلي ضم مصطفى محمد.. وهذا الثلاثي رائع في الزمالك 4 سيناريوهات تصفيات المونديال.. آمال منتخب مصر في التواجد ضمن التصنيف الأول للقرعة