كيفين جونسون: أتمنى العودة مرة أخرى لـ الأهلي.. وأريد استمرار الخطيب رئيسا 10 سنوات

عبر كيفين جونسون المدرب المساعد السابق في الجهاز الفني لبيتسو موسيماني عن سعادته للفترة التي قضاها في الأهلي.

وقضى الجنوب إفريقي جونسون الموسم الماضي مع الأهلي في جهاز موسيماني.

وقال جونسون عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "فترة عملي في الأهلي كانت رائعة ومع مجموعة محترفة وذلك زاد من خبراتي بعدما كنت أتعامل مع لاعبين على مستوى عالي والأهلي هو أيقونة إفريقيا".

وبسؤاله لماذا رحلت عن الأهلي رد قائلا: "في بعض الأحيان يكون هناك علاقة ما وتنتهي بالانفصال وهذا ما حدث وإذا أتيحت لي فرصة العودة للأهلي سأكون سعيدا".

وواصل "الأهلي شكل فريقا قويا هذا الموسم رغم قوته في الموسم الماضي ولكن الموسم الحالي الفريق أقوى بعض الشيء".

وأشار "لم أتفاجئ من فوز الأهلي على الزمالك بخماسية".

وتابع "بيرسي تاو وميكيسوني لاعبان رائعان وأتمنى لهما مستقبلا جيدا مع الأهلي".

وأكمل "ماذا ينقص الأهلي للفوز بكأس العالم للأندية؟ التأهل للبطولة يعد نجاح كبير والأهم لأي ناد في العالم أن يشارك في مثل هذا المستوى من البطولات والأهلي احتل المركز الثالث مرتين وهذا نجاح كبير".

وأشاد بالخطيب قائلا: "العمل تحت قيادة الخطيب أحد أفضل أوقاتي مع كرة القدم، هو لا يتحدث كثيرا لكنه متواجد دائما مع الفريق وقيادته رائعة ومتميزة وعندما يتحدث يظهر تأثيره على اللاعبين ويدفع الجميع للفوز".

واستمر في تصريحاته "الخطيب كان من أفضل لاعبي إفريقيا ويعبر بامتياز عن ثقافة الأهلي وعندما يتحدث يكون من منطلق قوة وحماس ويعلم كيف يصل بفريقه للقمة والعمل تحت قيادته من أفضل خبرات حياتي".

وأعرب "أتمنى أن يستمرالخطيب في رئاسة الأهلي لـ10 سنوات قادمة لأنه يمتلك الكثير من الذكاء ولم أصادف في مصر شخص آخر مثله".

وأتم تصريحاته "أشكر جمهور الأهلي على دعمه لي خلال فترة تواجدي مع النادي وأثق أن عودتهم للمدرجات ستجعل الفريق في أفضل حالاته دائما".