أمين صندوق الزمالك: هناك من يتهمنا بتعطيل الانتخابات.. والحل إقامتها غدا

أبدى طارق جبريل أمين صندوق الزمالك اعتقاده أن الحل لإنعاش النادي اقتصاديا هو إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.

وقال جبريل في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 1": "الأمور صعبة للغاية وكل يوم تزداد صعوبة. كل يوم نفاجأ بقنابل يدوية في مجال كرة القدم وخارجه. تفاجئنا التزامات النادي من كل جانب وهناك بعض الأمور غير الواضحة التي تأتينا، وكلها من المجلس السابق".

وأضاف "وصلتنا خطابات من الاتحاد المصري بشأن اثنين من اللاعبين المصريين (محمد ناصف وعلي فتحي) ولـ6 أشهر لم يكن لدينا أي فكرة عن ملابسات رحيل هذا الثنائي أو ما قدماه للاتحاد أو ما حكم لهما الاتحاد به، وحين سألنا اتضح لنا أن هذه الخطابات حقيقية وتم إصدارها في يناير 2020".

وتابع جبريل "وفقنا في العديد من الملفات وأدخلنا للنادي ما يفوق 300 مليون جنيه في الأشهر الستة الماضية وهذا إنجاز من العدم. النادي يمكنه أن يقف على قدميه ثانية وليس بصعوبة".

وأوضح "هناك من يقول أن هذه اللجنة تريد البقاء ولا تريد إجراء الانتخابات، ولكن الحل هو إقامة الانتخابات غدا. نحن نقدم العديد من الحلول لزيادة دخل النادي ولكن الجهة الإدارية لا توافق عليها، لأن الانتخابات اقتربت ومن المفترض أن يجري المجلس المنتخب هذه الأمور".

واختتم "نحن لا نريد من الدولة شيئا، كل ما نريده هو الموافقة على تنفيذ بعض المشاريع لمساعدة النادي ماديا".

وينتظر الزمالك إجراء الانتخابات في الفترة المقبلة لانتخاب مجلس جديد حتى تنتهي فترة إدارة النادي الأبيض بواسطة المجالس المؤقتة.