بيرناردو سيلفا: كل شيء كان ضدنا في الدقائق الأخيرة.. ولم نكن قادرين على السيطرة على صربيا

أبدى بيرناردو سيلفا لاعب منتخب البرتغال استياؤه من خسارة منتخب بلاده أمام صربيا في تصفيات كأس العالم 2022.

وتأهل منتخب صربيا لكأس العالم بعد الفوز في اللحظات الأخيرة على البرتغال بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب دا لوش في لشبونة.

وقال سيلفا في تصريحات لشبكة بي إن سبورتس عقب المباراة: "اعتقد أن كل شيء كان ضدنا في الدقائق الأخيرة".

وتابع "لم نكن قادرين على السيطرة على صربيا، واعتقد أنه شيء محبط بالنسبة لنا، لذا يجب علينا أن نحلل المباراة ونصحح كل تلك الأخطاء".

وأضاف "الآن يجب علينا ان نستعد للمشاركة في الملحق ويجب علينا أن ننظم صفوفنا".

وتأهل منتخب صربيا لكأس العالم 2022 بشكل مباشر، ليكون المنتخب التاسع الذي يحسم تأهله بشكل رسمي، بينما سيلعب منتخب البرتغال الملحق الأوروبي للتأهل في شهر مارس، بعد إنهاؤه المجموعة في المركز الثاني.

وتأهل إلى كأس العالم 2022 بشكل رسمي حتى الآن كل من، صربيا، وإسبانيا، وقطر، والبرازيل، وألمانيا، وكرواتيا، وبلجيكا، وفرنسا، والدنمارك.