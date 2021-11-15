إبراهيم حسن: الاتحاد يتزعم فرق الإسكندرية.. والتحكيم كلفنا مباراة بيراميدز

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 - 00:02

كتب : FilGoal

إبراهيم حسن

تحدث إبراهيم حسن مدير الكرة لنادي الاتحاد السكندري عن سير الفريق في الدوري المصري واستعدادته للعودة بعد التوقف الدولي، وما يقدمه شقيقه حسام حسن المدير الفني للفريق.

وقال إبراهيم حسن في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 2": "نستعد خلال هذه الفترة جيدا، وبعد مباراة بيراميدز واصلنا العمل لمدة يومين قبل الراحة، ثم أجرينا عدد من المباريات الودية آخرها اليوم".

وأضاف "هناك اللاعبين الدوليين الأفارقة الذين سيعودون في توقيت متأخر، قد يصل بعدهم يوم 17 نوفمبر أي قبل مباراتنا المقبلة بيوم".

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وأوضح "الأمور تسير بشكل جيد بالنسبة لنا، فمع احترامنا لسموحة المباراة الأولى (4-4) كنا نخوضها بغرض الفوز، فالاتحاد السكندري هو من يتزعم فرق الإسكندرية، ونجحنا في تحقيق عودة صعبة وصولا لهذا التعادل".

وتابع "أمام فيوتشر تأخرنا 2-1 ونجحنا في الفوز 3-2. حسام حسن يعمل بصورة فنية مميزة على الصعيد البدني والتكتيكي بتعديلاته داخل وخارج الملعب".

وواصل حسن "مباراة بيراميدز شاهدها الجميع، لعبنا بصورة رائعة في الشوط الأول وكان لنا ركلتي جزاء لم يتم احتسابهما، والثالثة كان من المفترض أن تحتسب لنا ولكنها ارتدت ضدنا فتحولت النتيجة إلى 2-0 بدلا من 1-1".

واختتم الظهير الأيمن المعتزل "نشعر بالرضا عن مجمل المباريات الثلاثة فنحن من أكثر الفرق التي تحتفظ بثبات أقدامها، ونواصل العمل بشكل جيد لأن الدوري المصري مسابقة صعبة. أخطاء الحكام واردة ويمكنها التأثير علينا ولكن يجب أن نواصل التركيز حتى تصبح الأمور سهلة علينا".

يذكر أن الاتحاد السكندري يملك 4 نقاط من أول 3 مباريات في الدوري المصري، ويستأنف المنافسات بمواجهة الجونة يوم الخميس 18 نوفمبر.

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