صلاح محسن: موسيماني يدعمني دائما.. وهذا مركزي المفضل في الملعب

شدد صلاح محسن لاعب الأهلي على أن بيتسو موسيماني مدرب الفريق دائما ما يدعمه ويتحدث معه، كما شدد على اقتراب عودته للمشاركة.

صلاح محسن النادي : الأهلي الأهلي

ويمر صلاح محسن حاليا بفترة تعافي من الإصابة بشرخ إجهادي في مشط القدم.

وقال محسن في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "يتبقى لي فترة بسيطة لأكون جاهز للمشاركة بنسبة 100%، وأتحدث مع موسيماني دائما ويدعمني".

وتابع "المنافسة في الأهلي صعبة مع لاعبين كبار وعلى مستوى عالي، ولكني سأبذل قصارى جهدي للمشاركة ولأسعد جماهير الأهلي، وسنحاول تقديم مستوى جيد في الموسم الحالي لإسعاد الجماهير".

وأضاف "موسيماني يوظفني في أكثر من مركز، ولكن أنا أحب اللعب في مركز المهاجم الصريح".

ولم يشارك محسن مع الأهلي منذ بداية الموسم الحالي بسبب الإصابة التي يعاني منها.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط محققا العلامة الكاملة بالفوز في المباريات الثلاث الأولى.