مدرب بيراميدز يكشف طبيعة إصابة السعيد وما حدث عقب استبعاد رمضان صبحي

كشف حمد إبراهيم المدرب العام لفريق بيراميدز عن حالة عبد الله السعيد صانع ألعابه الذي تعرض للإصابة مع منتخب مصر خلال التوقف الدولي.

وقال إبراهيم في تصريحاته لقناة صدى البلد إن عبد الله السعيد يعاني من شد في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى وفقا للتشخيص المبدئي.

ولحقت الإصابة بالسعيد قبل نهاية الشوط الأول لمباراة أنجولا التي انتهت بالتعادل 2-2، وأسفرت عن حسم تأهل مصر إلى المرحلة النهائية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وشدد إبراهيم على استياء بيراميدز من موقف الجهاز الإداري لمنتخب مصر، الذي لم يبلغ النادي بالإصابة منذ بداية الأمر، كما ذكر أن السعيد سيعود إلى بيراميدز غدا -الإثنين- وسيخضع لفحوصات طبية حتى يتم تحديد موعد عودته إلى التدريبات.

وأوضح المدرب العام أن المنتخب طلب 9 لاعبين من ناديه لقائمة كأس العرب المبدئية، مشيرا إلى أن تأجيل مباراة الفريق في الكونفدرالية ستمنح فرصة لانضمام هؤلاء اللاعبين إلى المنتخب.

وأخيرا عن رمضان صبحي الذي تم استبعاده من قائمة المنتخب الأول، قال إبراهيم إن الجهاز الفني تحدث معه عقب هذا القرار الذي لم يتأثر به اللاعب نفسيا، بل تعهد بأنه سيظهر بصورة أقوى حتى يعود إلى المنتخب.