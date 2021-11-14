مدرب الكونغو: لا أتمنى مواجهة مصر في المرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال

تمنى محمود فايز مساعد هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية عدم مواجة مصر في تصفيات كأس العالم.

وقال فايز عبر قناة المحور: "لا أتمنى مواجهة منتخب مصر في المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم".

وعن أزمة مباراة الكونغو وبنين قال: "أعتقد أن الحكم الرابع اختلط عليه الأمر في فترات التغييرات خلال مباراة الكونغو الديمقراطية وبنين وذلك بسبب إجراء عدة تغييرات وإصابة أكثر من لاعب".

وواصل "إداري الكونغو سأل الحكم هل نستطيع إجراء التغيير الرابع وقال له نعم".

وأكمل "أعتقد أن هذا الأخر خطأ إداري ولن يؤثر على نتيجة المباراة".

وأتم تصريحاته "الكونغو الديمقراطية تمتلك مشروعا لبناء منتخب قوي ولذلك تعاقدوا مع كوبر، والبداية الحقيقية لنا ستكون في بطولة الأمم الإفريقية المقبلة".

وتأهلت الكونغو الديمقراطية للمرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 بفوزها اليوم الأحد على ضيفتها بنين بهدفين دون رد في ملعب الشهداء بكينشاسا.