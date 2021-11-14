تصفيات المونديال.. رصاصة ميتروفيتش ترسل رونالدو والبرتغال إلى الملحق

الأحد، 14 نوفمبر 2021 - 23:45

كتب : FilGoal

رونالدو البرتغال

قلب المنتخب الصربي تأخره أمام البرتغال بهدف لفوز بهدفين مقابل هدف واحد لتصل بشكل مباشر لكأس العالم 2022 في قطر.

سجل هدفي صربيا دوسان تاديتش وألكساندر ميتروفيتش بينما سجل ريناتو سانشيز هدف البرتغال الوحيد.

ريناتو سانشيز تقدم للبرتغال بعد مرور دقيقتين فقط مستغلا خطأ دفاع صربيا ليسدد بقوة في الشباك.

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البرتغال واصلت سيطرتها بعد ذلك ليطالب سانشيز باحتساب ضربة جزاء بعد 9 دقائق ولكن الحكم أمر باستمرار اللعب.

صربيا دخلت لأجواء المباراة بعد ذلك وسيطرت على المباراة ليسدد فلاهوفيتش في القائم بعد 12 دقيقة.

رد البرتغال جاء عن طريق كريستيانو رونالدو بتسديدة من ضربة حرة مباشرة جاءت فوق العارضة.

بعد سيطرة لصربيا، نجح أخيرا تاديتش في إحراز هدف التعادل بعد تسديدة لم ينجح باتريشيو في التعامل معها بالشكل الأنسب لتسكن الشباك.

فلاهوفيتش سجل هدفا ألغاه الحكم بداعي التسلل مع الدقيقة 43 لينتهي الشوط الأول بعد ذلك بهذه النتيجة.

صربيا أجرت التغيير الأول بين شوطي المباراة بدخول ألكساندر ميتروفيتش في مكان نيمانيا جودليج.

أولى فرص الشوط الثاني جاءت عن طريق ريناتو سانشيز مع الدقيقة 51 بعد مراوغة أكثر من لاعب صربي قبل أن ينقذ الحارس مرماه.

فيرناندو سانتوس تدخل مع الدقيقة 64 بإقحام برونو فيرنانديز وجواو بالينيا في مكان بيرناردو سيلفا وجواو موتينيو.

منتخب صربيا ضغط على البرتغال في محاولة لتسجيل هدف التقدم وأنقذ باتريشيو تسديدة بعدية من خارج منطقة الجزاء قبل أن تأتي رأسية مهاجم فولام بجوار القائم.

اللاعب ذاته عاد ليسجل هدفا قاتلا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع مستغلا عرضية من دوسان تاديتش.

بهذه النتيجة تأهلت صربيا بشكل مباشر لكأس العالم بينما سيتعين على المنتخب البرتغالي خوض الملحق من أجل الوصول.

البرتغال صربيا تصفيات كأس العالم
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