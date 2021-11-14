تصفيات المونديال.. موراتا يحبط عودة إبراهيموفيتش ويرسل السويد للملحق

الأحد، 14 نوفمبر 2021 - 23:39

كتب : FilGoal

موراتا إسبانيا

حسم المنتخب الإسباني صعوده لكأس العالم 2022 في قطر بعد الفوز على السويد في الجولة الأخيرة من التصفيات بهدف دون رد.

ويدين المنتخب الإسباني بالفضل لمهاجمه البديل ألفارو موراتا صاحب هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 86.

سيطرة المنتخب الإسباني كانت واضحة خلال أغلب فترات المباراة ولكن الفرص الخطيرة كانت من جانب المنتخب السويدي.

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فوريسبيرج سدد بقوة على مرمى إسبانيا مع الدقيقة 15 ولكن تسديدته جاءت بجوار القائم قبل أن يضيع نفس اللاعب فرصة مؤكدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية أوجستنسن.

فوريسبيرج نفسه عاد ليهدر فرصة جديدة مع الدقيقة 58 بعد أن فشل في التسديد من داخل منطقة الجزاء.

لويس إنريكي حاول تعديل الأمور بعد ذلك بدخول ألفارو موراتا ورودريجو في مكان بابلو سارابيا وراؤول دي توماس قبل نصف ساعة على النهاية.

رد ياني أندرسون بعد ذلك بدخول ماتياس سفانبرج وروبين كوايسون في مكان فوريسبيرج وكولوسوفسكي قبل أن يدخل زلاتان إبراهيموفيتش في مكان إيزاك مع الدقيقة 73.

ميكيل مورينو دخل في مكان كارلوس سولير قبل 17 دقيقة على النهاية.

ألفارو موراتا أطلق رصاصة الرحمة على السويد مع الدقيقة 86 بعد متابعة لتسديدة دانييل أولمو.

الفوز أبقى إسبانيا في الصدارة برصيد 18 نقطة لتتاهل مباشرة لكأس العالم بينما سيخوض المنتخب السويدي الملحق من أجل التأهل.

منتخب السويد فقد الصدارة في الجولة الماضية بعد الخسارة أمام جورجيا بهدفين دون رد.

إسبانيا السويد تصفيات كأس العالم
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