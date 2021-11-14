كوبر: سعيد بتأهل منتخب مصر للمرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال

وجه هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية التهنئة لمصر بعد التأهل للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

وقال كوبر عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "سعيد بتأهل منتخب مصر للمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم وأبارك لشعبها".

وأضاف "أحاول أن أتأقلم مع الأوضاع في الكونغو الديمقراطية، ولكن مصر في قلبي".

وقاد كوبر منتخب الكونغو الديمقراطية للتأهل للمرحلة الأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 بعد الفوز على بنين.

وواصل كوبر في تصريحاته عبر قناة المحور: "لم أشاهد الكثير من مباريات منتخب مصر في التصفيات بسبب انشغالي بتدريب الكونغو".

وأتم تصريحاته "مصر لديها مدرب كبير وهو كارلوس كيروش".

وكان المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر تولى تدريب منتخب مصر في الفترة من 2015 وحتى 2018.

وقاد كوبر الفراعنة للتأهل لكأس العالم 2018 في روسيا، وذلك بعد غياب الفراعنة عن المونديال منذ 28 عاما.