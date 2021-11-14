كوبر: سعيد بتأهل منتخب مصر للمرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال

الأحد، 14 نوفمبر 2021 - 23:33

كتب : FilGoal

هيكتور كوبر - أوزبكستان

وجه هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية التهنئة لمصر بعد التأهل للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

وقال كوبر عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "سعيد بتأهل منتخب مصر للمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم وأبارك لشعبها".

وأضاف "أحاول أن أتأقلم مع الأوضاع في الكونغو الديمقراطية، ولكن مصر في قلبي".

أخبار متعلقة
تصفيات المونديال.. موسيماني منتقدا أخطاء الحكام: إلى متى سنستمر هكذا؟ مصدر من الكونغو الديمقراطية لـ في الجول: الحكم أخبرنا بأحقيتنا في إجراء التغيير الرابع ضد بنين تصفيات المونديال - غانا تقصي تاو ورفاقه وتحجز سادس بطاقات المرحلة النهائية

وقاد كوبر منتخب الكونغو الديمقراطية للتأهل للمرحلة الأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 بعد الفوز على بنين.

وواصل كوبر في تصريحاته عبر قناة المحور: "لم أشاهد الكثير من مباريات منتخب مصر في التصفيات بسبب انشغالي بتدريب الكونغو".

وأتم تصريحاته "مصر لديها مدرب كبير وهو كارلوس كيروش".

وكان المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر تولى تدريب منتخب مصر في الفترة من 2015 وحتى 2018.

وقاد كوبر الفراعنة للتأهل لكأس العالم 2018 في روسيا، وذلك بعد غياب الفراعنة عن المونديال منذ 28 عاما.

الكونغو الديمقراطية هيكتور كوبر
نرشح لكم
مدرب بيراميدز يكشف طبيعة إصابة السعيد وما حدث عقب استبعاد رمضان صبحي مدرب الكونغو: لا أتمنى مواجهة مصر في المرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال كوبر: سعيد بتأهل منتخب مصر للمرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال مران المنتخب - السعيد يغادر المعسكر للإصابة واختبار طبي لـ فتوح.. وعودة جمعة مؤتمر كيروش: كأس العالم بالنسبة لمصر في شهر مارس وليس ديسمبر بيراميدز: نشعر بالضيق بسبب عدم تواصل المنتخب معنا بعد إصابة السعيد
أخر الأخبار
إبراهيم حسن: الاتحاد يتزعم فرق الإسكندرية.. والتحكيم كلفنا مباراة بيراميدز 17 دقيقة | الدوري المصري
صلاح محسن: موسيماني يدعمني دائما.. وهذا مركزي المفضل في الملعب 23 دقيقة | مصر
مدرب بيراميدز يكشف طبيعة إصابة السعيد وما حدث عقب استبعاد رمضان صبحي 29 دقيقة | الدوري المصري
مدرب الكونغو: لا أتمنى مواجهة مصر في المرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال 34 دقيقة | منتخب مصر
تصفيات المونديال.. رصاصة ميتروفيتش ترسل رونالدو والبرتغال إلى الملحق 35 دقيقة | تصفيات كأس العالم
تصفيات المونديال.. موراتا يحبط عودة إبراهيموفيتش ويرسل السويد للملحق 41 دقيقة | أوروبا
كوبر: سعيد بتأهل منتخب مصر للمرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال 47 دقيقة | منتخب مصر
مودريتش: تحلينا بالصبر واستحقينا التأهل لكأس العالم ساعة | تصفيات كأس العالم
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب 2021.. جدول البطولة والمجموعات ومواعيد المباريات 2 تصفيات المونديال - متى يلعب منتخب مصر آخر مرحلة ومنافسه المحتمل 3 عبد الحفيظ: هذه حقيقة رغبة الأهلي ضم مصطفى محمد.. وهذا الثلاثي رائع في الزمالك 4 الزمالك: هناك شيء حدث ليلة القمة جعل اللاعبين يشعرون بالإحباط.. ونقترب من التجديد لهذا الثلاثي