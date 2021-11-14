مودريتش: تحلينا بالصبر واستحقينا التأهل لكأس العالم

الأحد، 14 نوفمبر 2021 - 23:12

كتب : عبد الرحمن فوزي

لوكا مودريتش - دانييل فومين - كرواتيا X روسيا

شدد لوكا مودريتش قائد منتخب كرواتيا على استحقاق فريقه بالتواجد في كأس العالم 2022.

وتأهل منتخب كرواتيا لكأس العالم 2022 بعد الفوز على روسيا بهدف دون مقابل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

وقال مودريتش في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "أمامي عام للاستعداد لكأس العالم، سيكون من دواعي سروري التواجد هناك".

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وتابع "مباراة روسيا كانت صعبة جدا، لقد لقد فرضوا إيقاعهم منذ بداية المباراة، وكان يمكننا تسجيل المزيد من الأهداف، ولو سجلنا هدفا مبكرا كان سيكون الأمر أفضل".

وأضاف "كنا صبورين للغاية، وكنا نؤمن بالتأهل حتى اللحظة الأخيرة، واستحقينا التواجد في المونديال".

وأصبح منتخب كرواتيا هو المنتخب السابع الذي يتأهل رسميا لكأس العالم 2022 بعد كل من قطر أصحاب الأرض، وفرنسا، وبلجيكا، والدنمارك، وألمانيا، بالإضافة إلى البرازيل من قارة أمريكا الجنوبية.

بينما تأهل منتخب روسيا للملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم بعد إنهاؤه دول المجموعات في المركز الثاني.

لوكا مودريتش كرواتيا كأس العالم 2022
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