تصفيات المونديال.. موسيماني منتقدا أخطاء الحكام: إلى متى سنستمر هكذا؟
الأحد، 14 نوفمبر 2021 - 22:53
كتب : FilGoal
انتقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قرارات التحكيم في مباراة منتخب بلاده جنوب إفريقيا ضد غانا في تصفيات كأس العالم لقارة إفريقيا.
ويلعب منتخب جنوب إفريقيا ضد غانا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.
وخلال المباراة احتسب الحكم ركلة جزاء ضد منتخب جنوب إفريقيا لصالح غانا أصحاب الأرض.
وكتب موسيماني عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "ما هو رأيك؟ ما هو الحل؟ الفارق كبير بين كرة القدم الأوروبية والإفريقية على صعيد الأندية والمنتخبات".
وفاز منتخب غانا على جنوب إفريقيا بهدف دون رد، ليضمن التأهل من المرحلة الأخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم.
Penalties!! CAF World Cup qualifiers:
DRC vs Benin
Ghana vs SA
What’s your take ?
What is the solution to this challenge?
How far in years between UEFA and CAF Football (National teams and Club Football).— Pitso Mosimane (@TheRealPitso) November 14, 2021