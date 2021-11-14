تصفيات المونديال.. موسيماني منتقدا أخطاء الحكام: إلى متى سنستمر هكذا؟

الأحد، 14 نوفمبر 2021 - 22:53

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني - الأهلي

انتقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قرارات التحكيم في مباراة منتخب بلاده جنوب إفريقيا ضد غانا في تصفيات كأس العالم لقارة إفريقيا.

ويلعب منتخب جنوب إفريقيا ضد غانا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وخلال المباراة احتسب الحكم ركلة جزاء ضد منتخب جنوب إفريقيا لصالح غانا أصحاب الأرض.

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وكتب موسيماني عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "ما هو رأيك؟ ما هو الحل؟ الفارق كبير بين كرة القدم الأوروبية والإفريقية على صعيد الأندية والمنتخبات".

وفاز منتخب غانا على جنوب إفريقيا بهدف دون رد، ليضمن التأهل من المرحلة الأخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

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