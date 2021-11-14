الاتحاد يجدد تعاقد ثنائي الفريق

الأحد، 14 نوفمبر 2021 - 22:47

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري - بيان رسمي

جدد الاتحاد السكندرى تعاقده مع الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم هشام صلاح لمدة 5 مواسم قادمة.

هشام صلاح

النادي : الاتحاد السكندري

الدوري المصري

ووافق هشام صلاح على تمديد تعاقده مع نادى الاتحاد السكندرى عقب الجلسة التي عُقدت معه بحضور الأستاذ محمد مصيلحى رئيس النادى وتم الاتفاق فيها على كافة تفاصيل تعديل وتمديد التعاقد.

كما جدد الاتحاد تعاقده مع كريم الديب لمدة ثلاث سنوات بعد الجلسة التي عقدت بوجود محمد مصيلحي رئيس النادي.

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و يحرص مجلس إدارة النادى على تمديد و تجديد التعاقد مع العناصر الأساسية بناء علي رغبة الجهاز الفني لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفنى خلال المرحلة المقبلة. .

الاتحاد أعلن في وقت سابق تجديد تعاقده مع مروان عطية لمدة خمس سنوات.

وكان الاتحاد أعلن قبل عدة أيام تجديد تعاقد أحمد نبيل "مانجا" لاعب وسط الفريق لمدة موسمين.

ويحتل الاتحاد المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 4 نقاط بعد مرور 3 جولات من المسابقة.

هشام صلاح الاتحاد السكندري الدوري المصري
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