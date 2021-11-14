براون يقود المران الأول للإسماعيلى استعدادا للزمالك

قاد خوان براون المدير الفنى الجديد للإسماعيلى، المران الأول له مع الفريق اليوم الأحد.

وأعلن الإسماعيلي التعاقد مع خوان براون كمدرب للفريق، خلفا لطلعت يوسف الذي رحل بعد الهزيمة في أول ثلاث مباريات في الدوري المصري الممتاز.

وتواجد براون وجهازه المعاون في مران اليوم، والذى اشتمل جانب بدني من أجل الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين.

وحرص براون على الحديث مع اللاعبين، لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية في التحرك بالشق الهجومي وبناء الهجمات.

واختتم المران بتقسيمة وسط حالة كبيرة من الإصرار على بذل قصارى الجهد لنيل ثقة المدرب الجديد.

وأقام براون اجتماع مع اللاعبين قبل المران للتعارف، والذي لاقى فيه ارتياح لدى الاعبين الذين تعاهدوا على بذل كل الجهود لوضع الفريق في مركز أفضل بجدول الدوري.

وشهد المران حضور كل من محمد أسامة أبو العلا ووليد شعيب، ونانسي القاضي أعضاء مجلس الأدارة، بجانب حمادة المصري ومحمود حسن، وأشرف خضر أعضاء اللجنة الفنية للإسماعيلي.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الزمالك في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، في المباراة التي ستقام على ملعب الإسماعيلية يوم الجمعة 19 نوفمبر.

ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير في جدول الترتيب بعد الثلاث جولات الأولى، بفارق الأهداف عن فاركو، وإيسترن كومباني بدون نقاط لكل منهم.