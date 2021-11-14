شرط برشلونة للتعاقد مع ستيرلينج

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن شرط إدارة برشلونة للتعاقد مع رحيم ستيرلنج لاعب مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

رحيم ستيرلينج النادي : مانشستر سيتي برشلونة

وفقا لسبورت فإن إدارة برشلونة ترغب بشدة في التعاقد مع اللاعب الإنجليزي لتدعيم الفريق، كما أن إدارة مانشستر سيتي منفتحة على عملية رحيله.

ولكن يبقى شرط إدارة برشلونة هو التعاقد مع اللاعب على سليب الإعارة حتى نهاية الموسم ولكن مع عدم وضع بند إلزامية الشراء في العقد.

تريد الإدارة تجنب شرط إلزامية الشراء بسبب عدم ضمان تفاقم الأزمة المالية من عدمها مع نهاية الموسم الحالي، خصوصا مع القيمة الكبيرة التي سيطلبها مانسشتر سيتي لبيع اللاعب نهائيا والتي ستزيد عن 50 مليون يورو.

ستيرلنج كان قريبا من الرحيل عن مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لولا عدم قدرة الفريق على التعاقد مع هاري كين أو كرستيانو رونالدو.

ستيرلنج يرتبط بعقد مع مانشستر سيتي حتى نهاية الموسم المقبل ولكن اللاعب يرى بأنه لم يعد مهما في خطط مدرب الفريق بيب جوارديولا في الموسم الحالي، والذي لا يشارك فيه ستيرلنج بصفة مستمرة.

,وشارك ستيرلنج خلال الموسم الحالي مع مانشستر سيتي في 12 مباراة، وتمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة هدفين آخرين.