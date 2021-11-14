تصفيات المونديال - بمشاركة ديانج.. مالي تهزم أوغندا
الأحد، 14 نوفمبر 2021 - 21:37
كتب : FilGoal
حقق منتخب مالي الفوز على أوغندا بهدف دون رد، في الجولة الأخيرة من مجموعات إفريقيا المؤهلة للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022.
أليو ديانج
النادي : الأهلي
وضمن منتخب مالي التأهل للمرحلة الأخيرة من التصفيات من الجولة الخامسة، وخاض مواجهة أوغندا بمجموعة من اللاعبين البدلاء.
وشارك أليو ديانج لاعب وسط الأهلي مع منتخب بلاده مالي في المباراة، وذلك بعدما دخل بديلا في الدقيقة 63.
وأقيمت المباراة في المغرب حيث خاض منتخب مالي كل مبارياته التصفيات هناك، وذلك بسبب عدم قدرته على تأمين ملعب في بلاده للعب عليه وهذا وفقا لقرار الاتحاد الإفريقي.
وشارك ديانج مع منتخب مالي في جميع مباريات التصفيات.
ومع الأهلي لعب ديانج مباراتين في أول 3 جولات من الدوري المصري، ونجح في تسجيل هدفا أمام الزمالك خلال مباراة القمة.
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