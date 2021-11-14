تصفيات المونديال - ألمانيا تنهي مشوارها في التصفيات برباعية في أرمينيا

الأحد، 14 نوفمبر 2021 - 21:27

كتب : عبد الرحمن فوزي

كاي هافيرتز - ألمانيا

فاز منتخب ألمانيا على أرمينيا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في ختام دور المجموعات من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022.

أحرز أهداف ألمانيا كل من كاي هافرتز، وإلكاي جوندوجان، وجوناس هوفمان، بينما سجل هينريك ميختريان هدف أرمينيا الوحيد.

بدأ منتخب ألمانيا بتشكيل قاده مارك أندري تير شتيجن في حرسة المرمى، بينما قاد توماس مولر وليروي ساني خط الهجوم.

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تقدم هافيرتز لألمانيا في الدقيقة الـ 15 مستغلا عرضية هوفمان، ليضع الكرة من لمسة واحدة في الشباك.

وأضاف جوندوجان الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، من ركلة جزاء نفذها بنجاح.

وبعد بداية الشوط الثاني بخمس دقائق، عاد جوندوجان لتسجيل الهدف الثالث بتسديدة ضعيفة من خارج منطقة الجزاء لم يتمكن حارس المرمى من التعاكل معها بشكل صحيح.

وقلص ميختاريان النتيجة لأرمينيا في الدقيقة الـ 58 من ركلة جزاء سددها في منتصف المرمى.

وفي الدقيقة الـ 64 أنهى هوفمان رباعية ألمانيا مستغلا خطأ لاعب أرمينيا في التمرير، ليمر من المدافع ويسدد الكرة في الشباك.

المباراة كانت تحصيل حاصل بالنسبة إلى الفريقان، سواء منتخب ألمانيا الذي ضمن التأهل لكأس العالم بشكل رسمي، أو لأرمينيا الذي ضمن الخروج وعجم المنافسة.

وفي مباراة أخرى في المجموعة أقيمت في نفس التوقيت، فاز منتخب مقدونيا الشمالية على ايسلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليضمن منتخب مقدونيا الحصول على المركز الثاني والتأهل لملحق أوروبا المؤهل لكأس العالم.

وفي المباراة الثالثة فاز منتخب رومانيا على ليشتنشتاين بهدفين دون مقابل.

بذلك يكون الترتيب الأخير للمجموعة العاشرة كالآتي

1- ألمانيا (27)

2- مقدونيا الشمالية (18)

3- رومانيا (17)

4- أرمينيا (12)

5- أيسلندا (9)

6- ليختنشتاين (1)

ألمانيا أرمينيا تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا
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