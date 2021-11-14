القارة الرابعة.. المعز علي يحقق رقما فريدا من نوعه

حقق المعز علي مهاجم المنتخب القطري رقما فريدا بتسجيله لهدفين في شباك إذربيجان ضمن منافسات تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 الذي تستضيفه قطر.

ويلعب العنابي في هذه التصفيات بصورة شرفية للاستعداد من أجل المونديال، حيث لا تؤثر نتائجه على سباق التأهل كونه البلد المضيف المتأهل تلقائيا.

وسجل المعز الهدف الأول في الدقيقة 23، ثم أضاف الثاني في الدقيقة 78، ليضع بصمته في منافسات أربع قارات مختلفة.

الأولى هي آسيا التي تألق خلال كأس منتخباتها عام 2019 والذي توج به منتخب قطر، حيث سجل 9 أهداف، بواقع هدف في مرمى لبنان و4 أهداف في كوريا الشمالية وهدفين أمام السعودية وهدف في شباك كل من الإمارات واليابان.

أما الثانية فهي كوبا أمريكا 2019 (بطولة أمريكا الجنوبية) والتي شارك بها منتخب قطر وودع دور المجموعات بخسارتين أمام كولومبيا والأرجنتين وتعادل مع باراجواي بهدفين لمثلهما، سجل المعز أولهما في الدقيقة 68.

أما الثالثة فهي الكأس الذهبية لأمريكا الشمالية، والتي بلغ منتخب قطر مربعها الذهبي حيث خسر نصف النهائي أمام الولايات المتحدة الأمريكية، وسجل المعز 4 أهداف بواقع هدف في بنما وهدف في جرنادا وهدفين أمام السلفادور في ربع النهائي.