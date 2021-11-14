مران المنتخب - السعيد يغادر المعسكر للإصابة واختبار طبي لـ فتوح.. وعودة جمعة

غادر عبد الله السعيد صانع ألعاب منتخب مصر معسكر الفراعنة اليوم الأحد، وذلك بسبب الإصابة التي يعاني منها.

وأدى المنتخب تدريباته الجماعية بأحد الملاعب الفرعية لملعب برج العرب، استعدادا للقاء الجابون في الثالثة عصر الثلاثاء المقبل في ختام المجموعة السادسة التي تأهل عنها للدور الأخير لتصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

ولم يتمكن من المشاركة في تدريبات اليوم كل من عبد الله السعيد وأحمد فتوح للإصابة.

حيث غادر السعيد مقر المعسكر بعد وداع زملائه أثناء تناول العشاء، فيما يخضع أحمد فتوح لاختبار ثان غدًا لتحديد حالته وموقفه من المشاركة أمام الجابون.

على جانب آخر انضم وائل جمعة مدير المنتخب مرة أخرى إلى معسكر الفريق بعد أن أكدت كافة التحاليل التي أجراها سلامته وتعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

إضافة إلى ظهور نتيجة المسحة الطبية التي أجرتها البعثة مساء أمس فور وصولها من أنجولا وجاءت نتائجها ظهر اليوم سلبية لكل أعضاء البعثة.