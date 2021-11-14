انطلاقة فيوتشر.. الوقت كالسيف

27 صفقة جديدة يقودهم مدرب متمرس في الدوري المصري، فكيف جاءت انطلاقة فيوتشر في الدوري الممتاز؟

يتواجد فيوتشر في المركز العاشر للدوري برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وهزيمة، سجل 4 أهداف واستقبل مثلها.

فيوتشر بدأ الموسم بانتصار على الصاعد الجديد الآخر فاركو بهدف دون رد قبل أن يخسر من الاتحاد السكندري 3-2 وأخيرا تعادل مع المصري بهدف لكل منهما.

مواجهة أولى أمام فاركو كانت الضغوطات فيها كبيرة على الفريق مع اتجاه الأنظار نحوه حسبما أشار أحمد رفعت لاعب الفريق الجديد.

أحمد رفعت بعد مواجهة فاركو في افتتاح الدوري قال: "الأهم في هذه المباراة كان الحصول على النقاط الثلاث لمنحنا دفعة معنوية كبيرة في القادم، هؤلاء اللاعبين يحتاجون للانسجام سويا وسيظهرون بشكل أفضل"

الضغوطات ورهبة الدوري المصري كانت واضحة على الفريقين طوال أحداث المباراة، 6 تسديدات على المرمى بين الفريقين طوال 90 دقيقة كان لـ فيوتشر الكلمة العليا فيها بـ5 تسديدات.

المواجهة الثانية أمام الاتحاد السكندري كانت أكثر قوة، ليس بسبب عدد الأهداف المسجلة ولكن بسبب بداية الانسجام بين لاعبي الفريق وإن كانت لم تصل للشكل الأمثل بعد مع وجود عدد كبير من اللاعبين ورغبة علي ماهر المشروعة في المداورة حتى الوصول للشكل الأنسب.

الختام قبل التوقف كان أمام المصري

أرقام فيوتشر في الدوري حتى الآن

إجمالي التسديدات: 40

التسديدات من داخل منطقة الجزاء: 23

التسديدات على المرمى: 18

صناعة الفرص: 29

الفوز بالالتحامات: 142

المراوغات الصحيحة: 16

استقبال التسديدات على المرمى: 10

الشباك النظيفة: 1

القوام الأساسي للفريق

محمود عبد الرحيم جنش – جوناثان نجويم – محمد عبد المنعم – غنام محمد - عمر كمال عبد الواحد – مصطفى البدري - أحمد رفعت – مروان محسن

باختلاف المراكز، 8 من أصل 11 لاعبا في تشكيل فاركو لم يختلفوا خلال أول 3 مباريات في الدوري.

يمكنك إضافة محمود مرعي أيضا الذي لعب في مكان سعد سمير بعد الإصابة التي تعرض لها أمام فاركو وتواجد أمام المصري والاتحاد السكندري.

شارك عمر سافيولا في أول مباراتين ولم يتواجد أمام المصري تاركا مكانه لكريم نيدفيد.

شارك كريم عرفات بشكل أساسي في مركز الظهير الأيمن خلال أول مباراتين قبل أن يشارك عمر كمال في هذا المركز أمام المصري تاركا مكانه في خط الوسط لناصر ماهر.

شارك أيمن الصفاقسي بشكل أساسي في مباراة واحدة أمام المصري.

استقر علي ماهرعلى القوام الأساسي لفريقه للعمل على إيجاد الانسجام المطلوب، ومع وجود أكثر من لاعب في قائمة فيوتشر قادر على اللعب في أكثر من مركز سيفسح المجال أمام المدرب لتغيير طريقة اللعب خلال المباراة أو لعب أدوار جديدة.

ماذا ينتظر فيوتشر؟

سيكون أمام فيوتشر فرصة ذهبية لحصد أكبر عدد من النقاط في المباريات الثلاثة المقبلة بعد التوقف الدولي بمواجهات أمام فرق لم تجد التركيبة الأفضل حتى الآن للانطلاق في الموسم.

فيوتشر سيلعب أمام إيسترن كومباني بعد التوقف الدولي مباشرة، والذي رغم ظهوره بشكل مقبول إلا أن رهبة الدوري الممتاز لم تتنه حتى الآن مع الفريق الصاعد.

مواجهة ثانية بعد ذلك أمام إنبي (3 نقاط) ثم طلائع الجيش (نقطة واحدة) وكلاهما لم يقدم المستوى المنتظر حتى الآن.

9 نقاط في غاية الأهمية للصاعد حديثا للدوري الممتاز وستمثل دفعة معنوية قوية قبل توقف كأس العرب في نهاية نوفمبر الجاري.

العامل الأهم في خروج فيوتشر من كونه فريق صاعد لما هو أعلى هو الوقت، كم من الوقت سيحتاج علي ماهر لإيجاد الانسجام الكامل بين لاعبيه الجدد؟

انطلاقة مثيرة لفيوتشر في انتظار ما سيقدمه هذا الفريق مستقبلا وسط كل هذا العدد من الصفقات التي بدأت تنسجم سويا.