الاتحاد الأردني يطلب التأكد من جنس لاعبات منتخب إيران للسيدات

أرسل الاتحاد الأردني لكرة القدم طلب رسمي للاتحاد الآسيوي يطالب فيه بالتأكد من جنس لاعبات منتخب سيدات إيران لكرة القدم.

وفاز منتخب إيران للسيدات على الأردن بركلات الترجيح في المباراة النهائية للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا، بعد انتهاء المباراة بالتعادل بدون أهداف.

ونشر الأمير علي الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم الخطاب المرسل للاتحاد الآسيوي عبر حسابه على تويتر، والذي يطالب فيه بالتحقق من جنس لاعبات منتخب إيران على هامش المباراة.

واستند الاتحاد الأردني في طلبه إلى تورط منتخب إيران للسيدات في العديد من قضايا المنشطات في مناسبات سابقة.

وجاء خطاب الاتحاد الأردني كالآتي: "بالنظر إلى الأدلة المقدمة من الاتحاد الأردني لكرة القدم ونظرا لأهمية هذه المسابقة، فإننا نطلب من الاتحاد الآسيوي، الشروع في تحقيق شفاف وواضح من قبل لجنة من الخبراء الطبيين المستقلين، للتحقق من أهلية اللاعبة المعنية واللاعبات الأخريات، لا سيما أن فريق كرة القدم النسائي الإيراني، له تاريخ في قضايا النوع الاجتماعي وتعاطي المنشطات".

وتأهل منتخب إيران للسيدات لكأس آسيا والتي ستقام في الهند لأول مرة في تاريخه.

ويحمل منتخب اليابان لقب النسخة الماضية من كأس آسيا للسيدات والتي أقيمت في 2018، بعد الفوز على أستراليا في المباراة النهائية بهدف دون رد.