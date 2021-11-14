الاتحاد الأردني يطلب التأكد من جنس لاعبات منتخب إيران للسيدات

الأحد، 14 نوفمبر 2021 - 19:48

كتب : FilGoal

منتخب إيران للسيدات لكرة القدم

أرسل الاتحاد الأردني لكرة القدم طلب رسمي للاتحاد الآسيوي يطالب فيه بالتأكد من جنس لاعبات منتخب سيدات إيران لكرة القدم.

وفاز منتخب إيران للسيدات على الأردن بركلات الترجيح في المباراة النهائية للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا، بعد انتهاء المباراة بالتعادل بدون أهداف.

ونشر الأمير علي الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم الخطاب المرسل للاتحاد الآسيوي عبر حسابه على تويتر، والذي يطالب فيه بالتحقق من جنس لاعبات منتخب إيران على هامش المباراة.

أخبار متعلقة
مؤتمر كيروش: كأس العالم بالنسبة لمصر في شهر مارس وليس ديسمبر تقارير: ريال مدريد يراقب وضعية كيسي للتعاقد معه طبيب بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة عبد الله السعيد مع المنتخب بيراميدز: نشعر بالضيق بسبب عدم تواصل المنتخب معنا بعد إصابة السعيد

Image

Image

واستند الاتحاد الأردني في طلبه إلى تورط منتخب إيران للسيدات في العديد من قضايا المنشطات في مناسبات سابقة.

وجاء خطاب الاتحاد الأردني كالآتي: "بالنظر إلى الأدلة المقدمة من الاتحاد الأردني لكرة القدم ونظرا لأهمية هذه المسابقة، فإننا نطلب من الاتحاد الآسيوي، الشروع في تحقيق شفاف وواضح من قبل لجنة من الخبراء الطبيين المستقلين، للتحقق من أهلية اللاعبة المعنية واللاعبات الأخريات، لا سيما أن فريق كرة القدم النسائي الإيراني، له تاريخ في قضايا النوع الاجتماعي وتعاطي المنشطات".

وتأهل منتخب إيران للسيدات لكأس آسيا والتي ستقام في الهند لأول مرة في تاريخه.

ويحمل منتخب اليابان لقب النسخة الماضية من كأس آسيا للسيدات والتي أقيمت في 2018، بعد الفوز على أستراليا في المباراة النهائية بهدف دون رد.

Image

إيران الأردن كأس آسيا للسيدات
نرشح لكم
الاتحاد الأردني يطلب التأكد من جنس لاعبات منتخب إيران للسيدات تصفيات كأس العالم - نتيجة لا تُفيد.. العراق وسوريا يتعادلان تصفيات كأس العالم - عمان تتراجع للمركز الرابع بالتعادل مع الصين تصفيات كأس العالم – رغم الرياح.. إيران تُحبط لبنان بعودة قاسية +96 تصفيات كأس العالم - كوريا الجنوبية تصعب موقف الإمارات بفوز بهدف المحرق البحريني بطلًا لكأس الاتحاد الآسيوي للمرة الثانية في تاريخه
أخر الأخبار
الاتحاد الأردني يطلب التأكد من جنس لاعبات منتخب إيران للسيدات 46 دقيقة | آسيا
مؤتمر كيروش: كأس العالم بالنسبة لمصر في شهر مارس وليس ديسمبر ساعة | منتخب مصر
تقارير: ريال مدريد يراقب وضعية كيسي للتعاقد معه ساعة | ميركاتو
بيراميدز: نشعر بالضيق بسبب عدم تواصل المنتخب معنا بعد إصابة السعيد ساعة | منتخب مصر
طبيب بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة عبد الله السعيد مع المنتخب ساعة | منتخب مصر
تقرير: أيام معدودة.. بيبي يقترب من مغادرة أرسنال 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
تصفيات المونديال - سابع المتأهلين.. روسي يرسل كرواتيا إلى كأس العالم 2 ساعة | تصفيات كأس العالم
تشافي يغير مكان تدريب برشلونة الأخير استعدادا للدربي 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب 2021.. جدول البطولة والمجموعات ومواعيد المباريات 2 تصفيات المونديال - متى يلعب منتخب مصر آخر مرحلة ومنافسه المحتمل 3 عبد الحفيظ: هذه حقيقة رغبة الأهلي ضم مصطفى محمد.. وهذا الثلاثي رائع في الزمالك 4 الزمالك: هناك شيء حدث ليلة القمة جعل اللاعبين يشعرون بالإحباط.. ونقترب من التجديد لهذا الثلاثي