مؤتمر كيروش: كأس العالم بالنسبة لمصر في شهر مارس وليس ديسمبر

الأحد، 14 نوفمبر 2021 - 19:11

كتب : هاني العوضي

كارلوس كيروش

وجه كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر التهنئة للاعبي الفراعنة بعد التأهل للمرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وقال كيروش في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة مصر والجابون: "أبارك لكل اللاعبين كانوا جميعا رائعين".

وأضاف "لا يزال أمامنا الكثير من العمل، نعم تأهلنا للمرحلة النهائية ولكن أمامنا 90 دقيقة في ختام دور المجموعات".

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وشدد "الأهم من كيف بدأت هذه المرحلة هو كيف ستنهي المرحلة".

وأكد كيروش "لدينا جميعا هدف واحد وأعتقد أن مصر كلها تشاركني نفس الهدف وهو التأهل إلى كأس العالم، وأتصور أن ذلك هو الأولوية لدى الشعب المصري بالنسبة للمنتخب".

وأوضح "كأس العالم هو ملك البطولات وفخر لكل المنتخبات المشاركة في هذه البطولة".

وأشار "في شهر مارس سنحتاج للوصول إلى التوليفة المناسبة للمنتخب، وهي عبارة عن لاعبين لديهم روح وعزيمة خيارات متعددة وأعتقد أن مصر تمتلك هذه النوعية من اللاعبين".

وتابع مؤكدا "التأهل لكأس العالم يحتاج لتحضير من نوع خاص، وبالنسبة لمصر كأس العالم أصبح في شهر مارس وليس ديسمبر".

وأردف "نعمل بكل جد وهدفنا تعزيز ثقافة الفوز لدى اللاعبين، لأنها تزيد من قوة وصلابة المنتخب وترفع معدل التركيز لدى اللاعبين".

واستمر في تصريحاته "الهدف الأول الذي نعمل سويا عليه هو محاولة وضع مصر على قائمة أفضل منتخب إفريقي، وقتها يمكننا منافسة أي منتخب في العالم".

وأتم تصريحاته "رسالتي للكرة المصرية هي أن كأس العالم بالنسبة لنا في مارس".

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