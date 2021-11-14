تقارير: ريال مدريد يراقب وضعية كيسي للتعاقد معه

الأحد، 14 نوفمبر 2021 - 19:02

كتب : عبد الرحمن فوزي

فرانك كيسيه ميلان فيرونا

شددت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية على أن ريال مدريد يراقب وضعية فرانك كيسي لاعب وسط ميلان من أجل التعاقد معه خلال الموسم المقبل.

وفقا للصحيفة فإن ريال مدريد يراقب وضعية كيسي الذي ينتهي تعاقده مع النادي الإيطالي بنهاية الموسم الحالي، للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل بشكل مجاني، ليكون منافس لكاسميرو في خط الوسط الدفاعي للفريق الأبيض.

وتشير التقارير الإيطالية إلى وصول كيسي وإدارة ميلان إلى حائط مسدود خلال عمليات التفاوض حول تمديد تعاقده على الرغم من عرض الإدارة 6.5 مليون يورو كراتب سنوي وهو ما رفضه لاعب منتخب كوت ديفوار من أجل تسهيل عملية انتقاله لفريق جديد في الموسم المقبل.

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وفقا لكوريري ديلو سبورت فإن باريس سان جيرمان يعد أبرز المنافسين لريال مدريد للتعاقد مع اللاعب، خصوصا بعد فوز إدارة الميرينجي في صفقة التعاقد مع كامافينجا خلال الصيف الماضي وهو اللاعب الذي اهتمت به إدارة النادي الفرنسي.

ويريد فلورينتينو بيريز إتمام العديد من الصفقات المجانية خلال الصيف المقبل والتي من شأنها تقوية تشكيل الفريق بدون دفع مقابل مادي للأندية، مثل أنطونيو روديجير، وكيليان مبابي، وبول بوجبا، وهو ما فعله بيريز خلال الصيف الماضي بتعاقده مع دافيد ألابا بشكل مجاني.

وشارك صاحب الـ 24 عاما مع ميلان خلال الموسم الحالي في 12 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين.

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