تصفيات المونديال - سابع المتأهلين.. روسي يرسل كرواتيا إلى كأس العالم

الأحد، 14 نوفمبر 2021 - 18:13

كتب : عبد الرحمن فوزي

لوكا مودريتش - دانييل فومين - كرواتيا X روسيا

تاهل منتخب كرواتيا إلى كأس العالم 2022 بعد الفوز على روسيا في الجولة النهائية من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم، في المباراة التي أقيمت على ملعب جرادسكي في كرواتيا.

سجل فيودو كودرياتشوف هدف المباراة الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه.

بدأ منتخب كرواتيا المباراة بلوكا مودريتش، ومارسيلو بروزوفيتش في خط الوسط، بينما قاد أليكساندر جولوفين منتصف ملعب روسيا.

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بادر منتخب كرواتيا بالهجوم ولكن ماتفي سافانوف حارس روسيا حال دون الوصول لمرمى منتخب بلاده.

وفي الشوط الثاني رفع منتخب كرواتيا من معدل هجماته سريعا وبدأ الشوط برأسية رائعة من أندري كراماريتش في الدقيقة الأولى ولكن تألق سافنوف حال دون دخول الكرة للشباك.

وأعاد كراماريتش المحاولة وسدد تسديدة قوية في الدقيقة الـ 57 ولكنها كانت أعلى من المرمى.

وفي الدقيقة الـ 80 أرسل بورنا سوسا الظهير الأيسر لكرواتيا عرضية مرت من الجميع ولكنها اصطدمت بكودرياتشوف مدافع منتخب روسيا لتسكن الكرة شباك منتخب بلاده على الرغم من محاولة سافانوف للتصدي لها.

ولم يتمكن منتخب روسيا من الوصول لمرمى كرواتيا طوال أحداث المباراة بعد الهدف سوى في تسديدة بعيدة من فياتشيسلاف كرافاييف في الدقيقة الـ 92.

بذلك الفوز تأهل منتخب كرواتيا رسميا لكأس العالم 2022 والذي سيقام في قطر، ليكون المنتخب السابع الذي يتأهل بعد كل من أصحاب الأرض، وفرنسا، وبلجيكا، والدنمارك، وألمانيا، بالإضافة إلى البرازيل من قارة أمريكا الجنوبية.

بينما تأهل منتخب روسيا للملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم بعد إنهاؤه دول المجموعات في المركز الثاني.

كرواتيا روسيا تصفيات كأس العالم أوروبا
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