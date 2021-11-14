مبابي يجيب على تكهنات مستقبله.. ويعلق على شراكته مع جريزمان وبنزيمة

الأحد، 14 نوفمبر 2021 - 18:07

كتب : FilGoal

مبابي فرنسا إسبانيا نهائي دوري الأمم

شدد كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان أنه لا يعلم ما سيحدث فيما يخص مستقبله مشيرا لعلاقته المميزة مع بنزيمة في المنتخب الفرنسي.

مبابي سجل 4 أهداف في فوز فرنسا الكاسح على كازاخستان بثمانية أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء.

وقال مبابي في تصريحات صحفية عن مستقبله: "لا أعلم بعد، أنا في باريس. لقد قلت بالفعل إنني أمضيت خمس سنوات غير عادية هنا واستمتعت بكل لحظة وما زلت أفعل ذلك. الكثير من الأشياء المهمة ستأتي".

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وأضاف "أنا في لحظة جيدة وسعيد في الملعب وفي حياتي وهذا يساعد على تحقيق أداء رائع".

وتابع عن الثلاثية التي يشكلها مع بنزيمة وجريزمان والتي أحد الأفضل في العالم بالنسبة للكثير "لا أعرف حقا، الفرق الأخرى ليست سيئة أيضا. هناك فرق رائعة بالطبع ونحن لدينا واحد من أفضل فرق العالم ولكن بالنسبة لكوننا الأفضل فهي أذواق وآراء لكل شخص. نلعب معا بشكل جيد ونلعب لبعضنا البعض ولمصلحة المنتخب".

وواصل مبابي في تصريحات لقناة تيلي فوت "وصلنا للنهائي ونصف النهائي في دوري أبطال أوروبا لكننا لسنا راضيين تماما ونريد صناعة التاريخ. كل ما نريده هو الفوز".

وأتم مبابي عن بنزيمة " إنه يستحق كل ما يحدث له. إنه لاعب رائع ودخل تاريخ ريال مدريد. لقد قام بأشياء رائعة مع المنتخب، حصل على استراحة طويلة وعاد الآن والجميع سعداء به".

رباعية مبابي هي المرة الأولى التي يسجل فيها أي لاعب فرنسي مثل هذا العدد من الأهداف منذ رباعية جاست فونتين في شباك ألمانيا الغربية في يونيو 1958.

كيليان مبابي الدوري الفرنسي الدوري الإسباني باريس سان جيرمان ريال مدريد
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