مران الزمالك - عودة زيزو وحازم.. وبرنامج تأهيلي لـ شيكابالا

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية وإطالات بمجمع الصالات بمقر النادي، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق اليوم.

كارتيرون عقد الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق على هامش تدريب اليوم، حرص خلالها المدير الفني على توجيه بعض التعليمات للاعبين لتنفيذها في المران

وطالب كارتيرون لاعبي الفريق الأبيض بالتركيز في الفترة الحالية استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري، وشدد على ضرورة بذل أقصى جهد للفوز في المباريات المقبلة بمسابقة الدوري الممتاز.

وشارك أحمد سيد زيزو وحازم إمام ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، بعدما خاض الثنائي برنامج تأهيلي في مران أمس.

محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك خضع لبرنامج تأهيلي خاص بعد شكواه من تعرضه لإجهاد عضلي في الآونة الأخيرة، ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت.

واصل الإيفواري رزاق سيسيه مهاجم فريق الزمالك أداء برنامجه التأهيلي تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالنادي، على هامش تدريب الفريق اليوم، من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

الزمالك يستعد للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 نوفمبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد الإسماعيلية.

وقرر الجهاز الفني للفريق خوض مباراة ودية أمام فريق مستقبل وطن أحد أندية القسم الثالث، في الثالثة عصر غد الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويسعى الجهاز الفني للفريق لاستغلال المباراة الودية في تجهيز اللاعبين استعدادا لاستئناف الدوري ومنح الفرصة للناشئين للمشاركة في المباراة.