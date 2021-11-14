هل تريد بدء رحلتك المهنية مع كرة القدم؟ الآن فرصتك مع Football Expo

هل تريد تحويل شغفك اليومي بكرة القدم إلى وظيفة؟

صناعة كرة القدم في مصر في تصاعد مستمر، والآن نقدم لكم بوابة دخول تلك الصناعة.

احرص على حضور Football Expo في الحرم اليوناني GrEEK CAMPUS بميدان التحرير يومي 26 و27 نوفمبر، لتكن شاهدا على أكبر حدث في صناعة الكرة في الشرق الأوسط.

ويضم الحدث العديد من المتحدثين المتميزين في مجالات صناعة كرة القدم المختلفة، ويمكنكم التعرف عليهم بالتفصيل من هنا

وفي إطار الشراكة الاستراتيجية بين FilGoal.com، وFootball Expo أكبر حدث لصناعة الكرة في الشرق الأوسط، تستطيع الآن استخدام بروموكود FilGoal.com للحصول على خصم على تذاكر حضور الحدث.

ويمكنك الآن شراء التذاكر من هنا، واحرص على استمال بروموكود (FilGoal100) للحصول على الخصم.