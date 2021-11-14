تصفيات المونديال - الكونغو الديمقراطية بقيادة كوبر تهزم بنين وتتأهل للمرحلة النهائية

تأهلت الكونغو الديمقراطية للمرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 بفوزها اليوم الأحد على ضيفتها بنين بهدفين دون رد في ملعب الشهداء بكينشاسا.

وسجل ديومرسي مبوكاني مهاجم نادي الكويت الرياضي هدف المباراة الأول من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة، وأضاف زميله بن مالانجو الهدف الثاني بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من اليمين في الدقيقة 75.

واقتنصت الكونغو الديمقراطية صدارة ترتيب المجموعة العاشرة برفع رصيدها إلى 11 نقطة بينما فقدت بنين الأمل في التأهل للمونديال بعدما توقف رصيدها عند 8 نقاط.

وبذلك تنتظر الكونغو الديمقراطية قرعة المرحلة النهائية، يوم 18 ديسمبر المقبل، للتعرف على منافسها المقبل.

وستجري المرحلة النهائية في آخر أسبوع من مارس المقبل.

وفي المرحلة النهائية ستلعب 5 منتخبات ضد 5 ويتأهل الفائزون إلى مونديال قطر.

ووفقا لتصنيفها الحالي، ستكون الكونغو الديمقراطية ضمن الفرق غير المصنفة في القرعة، ما يعني مواجهتها لمنتخب من الخمسة الأعلى في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "كاف".

ولحقت الكونغو الديمقراطية بمنتخبات مالي والسنغال والمغرب ومصر في المرحلة النهائية.

وتسعى الكونغو الديمقراطية، التي يقودها الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب مصر الأسبق، للعودة للمونديال بعد غياب 48 عاما.

مشاركتها الوحيدة في المونديال تعود إلى ألمانيا 1974 حين خسرت 3 مباريات وودعت مبكرا تحت مسمى زائير.