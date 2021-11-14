وادي دجلة يشيد بإنجازات أبطاله في مختلف البطولات

أشاد نادي وادى دجلة بحصد أبطاله، ميداليات وكؤوس جديدة في ألعاب التنس والاسكواش والسباحة وألعاب القوى ببطولات محلية ودولية، مشيدا باستخدام أحدث نظم التدريب، لإعداد أجيال رياضية تسهم في تطوير الرياضة المصرية والصعود لمنصات التتويج بالمنافسات الدولية.

ونجح أبطال وادى دجلة للتنس في التتويج بـ4 كؤوس ضمن منافسات البطولة الدولية للتنس، والتي أقيمت بنادي الجزيرة في شهر نوفمبر الجاري، وتوج مصطفي السيرتي لاعب أندية وادى دجلة للاسكواش بلقب بطولة CNS INTERNATIONAL 2021، والتي أقيمت بباكستان والمقدر قيمة جوائزها 20 ألف دولار.

وفي سياق متصل يشارك أبطال أندية وادى دجلة في لعبة التنس مع المنتخب القومي ببطولة إفريقيا (CAN) بتونس، ويمثلا عمر عسراوي وساندرا سمير المنتخب الوطني للرجال والسيدات للتنس ببطولة أفريقيا، ويشارك محمد ناصر، علي نور الدين، نور رامي، فرح أسعد مع المنتخب الوطني بالبطولة الأفريقية تحت 14 سنة للمنتخبات الناشئين والناشئات.

وفي نفس اللعبة يشارك اللاعب محمد صفوت في بطولة Helsniki CH التي ستقام في الفترة من 15 إلى 21 نوفمبر في فنلندا.

وفي لعبة سباحة الزعانف، فاز أبطال أندية وادى دجلة بـ13 ميدالية متنوعة ببطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت بشرم الشيخ، موزعة بين 2 ميدالية ذهبية، 4 ميداليات فضية، 7 ميداليات برونزية، كما حصل أبطال الفريق 17 سنة بنين علي كأس المركز الثاني بالبطولة.

وفي نفس السياق حصلت اللاعبة سامية محمد على الميدالية الذهبية سباق رمي الرمح والميدالية الفضية سباق رمي القرص في بطولة الجمهورية لألعاب القوي لذوي القدرات الخاصة، التي أقيمت في المركز الأوليمبي بالمعادي، والمنظمة من قبل الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، كما حصلت اللاعبة سهيلة أحمد جمعة على الميدالية الفضية في الوثب الطويل والميدالية البرونزية في 200 متر عدو.