الإسماعيلي: بدءا من مواجهة الزمالك سنظهر بصورة مغايرة.. والمدرسة الأرجنتينية متميزة

الأحد، 14 نوفمبر 2021 - 15:29

كتب : FilGoal

الإسماعيلي

كشف أشرف خضر عضو اللجنة الفنية بنادي الإسماعيلي أن الفريق سيظهر بصورة مغيرة أمام الزمالك.

ويستضيف الإسماعيلي فريق الزمالك مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.

وقال أشرف خضر عبر إذاعة أون سبورت: "بالطبع موقف الإسماعيلي ليس جيدا وغير مرضي، ولكن الكل يجتهد ولدينا مجلس إدارة جديد".

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وتابع "خوان براون يتولى القيادة الفنية والمدرسة الأرجنتينية متميزة، لا نقلق ولكن نحن بحاجة لروح أقوى الفترة المقبلة".

ويتذيل الإسماعيلي ترتيب الدوري بلا رصيد من النقاط عقب مرور ثلاث جولات من المسابقة.

وكشف عضو اللجنة الفنية بالإسماعيلي "بدءا من مواجهة الزمالك، سيظهر الفريق بصورة مغايرة، ونسعى للفوز لتكون بداية تجميع النقاط".

وشدد خضر "فرق الدوري قوية جدا وكل المباريات صعبة، لا يوجد فريق ضعيف وأعتقد أنه من أصعب المواسم".

وأضاف "الأهلي كان أكثر جاهزية وفريق قوي جدا، ولكن كان بالإمكان تحقيق نتيجة إيجابية في مباراتي سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي".

وأوضح "كل تعثر له سبب مختلف، عانينا الموسم الماضي من مشاكل فنية بسبب تعاقب المدربين، الجميع كان يطالب بعودة ريكاردو فهو مثل مانويل جوزيه في الأهلي".

واختتم تصريحاته "هذا الموسم تعاقدنا مع طلعت يوسف وهو مدرب مميز لكن لم يحالفه التوفيق وغاب بسبب كورونا، وخضنا 3 مباريات خارج ملعبنا منها الأهلي".

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