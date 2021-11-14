خوان براون: أملك خبرات كبيرة رغم صغر سني وأعرف نوعية كرة الإسماعيلي.. ستلحظون التغيير

الأحد، 14 نوفمبر 2021 - 15:29

كتب : ياسر الشريف

خوان براون مدرب الإسماعيلي الجديد

يرى خوان براون مدرب نادي الإسماعيلي الجديد، بأنه يملك العديد من الخبرات رغم صغر سنه.

وقال خوان براون في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه: "أنا صغير في السن لكنني أملك خبرات كبيرة، ومهمتي هي عودة النادي لمكانته الطبيعية".

وأضاف "أعرف تاريخ النادي وأنه يقدم كرة جميلة، لذلك تم تسميته بـ برازيل مصر".

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براون أتبع "أعتقد أن المرحلة الحالية صعبة، لكننا لدينا ثقة في جميع العناصر الفنية الموجودة".

المدرب الأرجنتيني أكمل "اليوم هو أول مواجهة لنا مع اللاعبين، وأثق أنهم سيكونوا على قدر المسئولية".

براون استمر "لا أنظر للماضي وسأعتمد على من يساعدني في أرض الملعب، وسنعمل على تحسين الشكل في المباريات المقبلة".

مدرب منتخب الأرجنتين الأوليمبي استرسل "شاهدنا العديد من الفيديوهات لفريقنا ولنادي الزمالك منافسنا في المباراة المقبلة، وسنقيم الفريق كاملا الفترة المقبلة ونتابع الناشئين، والجيد منهم سيتم ضمه للفريق الأول و يتم الاعتماد عليه".

وأتم "نبدأ مرحلة جديدة، وسنتابع استجابة اللاعبين لطريقتنا ونجتمع مع مجلس الإدارة لتحديد نواقص الفريق".

الأرجنتيني البالغ 44 عاما بدأ مشواره التدريبي مع فريق الهلال السعودي للشباب في 2016.

وقاد الفريق الأول للهلال لحصد لقب الدوري السعودي بعدما قاد الفريق في آخر 9 مباريات في 2018.

ودرب الوحدة السعودي خلفا لأحمد حسام ميدو في 2019، كما تولى مهمة تدريب منتخب الأرجنتيني للناشئين تحت 17 عاما.

وستكون أول مواجهة للأرجنتيني ضد الزمالك في التاسع عشر من نوفمبر الجاري بعد نهاية التوقف الدولي، ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري المصري الممتاز.

ويتذيل الإسماعيلي ترتيب الدوري المصري بلا رصيد من النقاط عقب مرور ثلاث جولات.

ويصحب الأرجنتيني براون معه أخصائي لياقة بدنية بينما سيتواجد أحمد العجوز كمدرب عام ومحمد حمص مدرب للفريق.

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