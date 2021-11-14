انتهت تصفيات كأس العالم - كرواتيا (1)-(0) روسيا.. كرواتيا إلى المونديال
الأحد، 14 نوفمبر 2021 - 15:40
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة كرواتيا وروسيا اليوم الأحد في الجولة الأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.
الفوز يمنح كرواتيا بطاقة العبور إلى المونديال، بينما روسيا يكفيها التعادل.
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نهاية المباراة بفوز كرواتيا لتتأهل إلى كأس العالم 2022
ق92 تسديدة من كارافييف فوق مرمى كرواتيا
ق80 جووووول أول لكرواتيا كودرياشوف في مرمى فريقه
ق61 تسديدة من بروزوفيتش خارج الملعب
ق57 تسديدة من كراماريتش أعلى المرمى
ق46 حارس روسيا يتألق في التصدي لرأسية كراماريتش
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق30 محاولات من كرواتيا لكن تألق حارس مرمى روسيا
انطلاق المباراة
المباراة تنطلق 4 مساء وتنقلها قناة beIN Premium 1.
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