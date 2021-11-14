انتهت تصفيات كأس العالم - كرواتيا (1)-(0) روسيا.. كرواتيا إلى المونديال

الأحد، 14 نوفمبر 2021 - 15:40

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - كرواتيا

تابع مباشرة مباراة كرواتيا وروسيا اليوم الأحد في الجولة الأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

الفوز يمنح كرواتيا بطاقة العبور إلى المونديال، بينما روسيا يكفيها التعادل.

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نهاية المباراة بفوز كرواتيا لتتأهل إلى كأس العالم 2022

ق92 تسديدة من كارافييف فوق مرمى كرواتيا

ق80 جووووول أول لكرواتيا كودرياشوف في مرمى فريقه

ق61 تسديدة من بروزوفيتش خارج الملعب

ق57 تسديدة من كراماريتش أعلى المرمى

ق46 حارس روسيا يتألق في التصدي لرأسية كراماريتش

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق30 محاولات من كرواتيا لكن تألق حارس مرمى روسيا

انطلاق المباراة

المباراة تنطلق 4 مساء وتنقلها قناة beIN Premium 1.

كرواتيا روسيا تصفيات كأس العالم
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