الجزائر تفقد نجمها في لقاء بوركينا فاسو الحاسم

سيفتقد منتخب الجزائر لخدمات يوسف بلايلي خلال مواجهة بوركينا فاسو الحاسمة يوم الثلاثاء.

يحل منتخب بوركينا ضيفا على الجزائر في الجولة الأخيرة من ثاني مراحل تصفيات كأس العالم 2022، والفوز يعني التأهل للدور الحاسم، بينما يكفي منتخب الجزائر التعادل من أجل التأهل.

وقال جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر في تصريحات نشرتها جريدة الشروق الجزائرية: "يوسف بلايلي تعرض لإصابة على مستوى الكاحل خلال مواجهة جيبوتي".

وأضاف "في الوقت الحالي، لا نعرف موقفه من مواجهة منتخب بوركينا فاسو، خاصة أنه يعاني من تورم في الكاحل".

ونصح بلماضي لاعبيه قائلا "يجب الحذر من التدخلات الخشنة، للأسف الحكام لا يحمون اللاعبين كما يجب، والدليل إصابة بلايلي في لقاء جيبوتي".

ويسابق الجهاز الطبي لمنتخب الجزائر الزمن لمحاولة تجهيز لاعب فريق قطر القطري من أجل اللحاق بالمواجهة المرتقبة رغم صعوبة الأمر.

بلايلي يعد أحد أعمدة بطل إفريقيا، فقد سجل هدفا وصنع 4 خلال المباريات الـ5 التي لعبها المنتخب الجزائري في مرحلة المجموعات من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

واقترب منتخب الجزائر من التأهل للمرحلة النهائية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 بسحق مضيفته جيبوتي برباعية دون رد يوم الجمعة في استاد القاهرة.

ورفع بطل إفريقيا رصيده إلى 13 نقطة لينفرد بصدارة المجموعة الأولى مبتعدا بنقطتين عن الوصيف فريق بوركينا فاسو.

واستفاد رجال المدرب جمال بلماضي من تعثر بوركينا فاسو بالتعادل بهدف لمثله أمام ضيفتها النيجر في ملعب مراكش بالمغرب.

وحققت الجزائر فوزها الثالث تواليا في التصفيات بأهداف يوسف بلايلي وسعيد بن رحمة وسفيان فيجولي وإسلام سليماني في الدقائق 29 و40 و42 و87 على الترتيب.

وباتت الجزائر في حاجة للتعادل أمام ضيفتها بوركينا فاسو في الجولة الأخيرة من المرحلة الثانية للتصفيات لتتأهل للمرحلة النهائية.

بينما لابد لبوركينا فاسو أن تفوز في ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وشاركت الجزائر في المونديال أعوام 1982 و1986 و2010 و2014 وكانت نتيجتها الأفضل قبل 7 سنوات في مونديال البرازيل حين خسرت في الوقت الإضافي للدور ثمن النهائي أمام ألمانيا البطلة لاحقا.

بينما تبحث بوركينا فاسو عن التأهل لأول مرة لكأس العالم.

وتأهلت منتخبات مصر والسنغال والمغرب ومالي إلى المرحلة النهائية من التصفيات التي تلعب فيها 5 فرق ضد 5 ويتأهل الفائزون لمونديال قطر.