مصدر برابطة الأندية لـ في الجول: عقوبات القمة أعلنت.. لا نحتكم لغير الشريط الرسمي

شدد مصدر داخل رابطة أندية الدوري المصري على إن عقوبات المباراة التي أعلنت، لن يتم النظر فيها مجددا وقد أعلنت بالفعل.

وقال مصدر من رابطة الأندية في تصريحات لـFilGoal.com: "يوجد لائحة نحتكم لها. لمعاقة لاعب لابد من معاينة شريط المباراة أو تقرير الحكام، ومراقب الحكام، ومراقب المباراة".

وأضاف "إن حدث تجاوز ضد حكم؟ يرفع تقرير للجنة الحكام، ولجنة الحكام ترسل تقرير إلى لجنة المسابقات التابعة لرابطة الأندية".

المصدر استمر "كل هذا التسلسل لم يحدث من الأساس. لم نتلق أي شكاوى بخصوص تعدي أي فرد على آخر خلال القمة، وبالتالي لم نوقع أي عقوبات".

وأتم "لا نحتكم إلى الفيديوهات. مرجعنا فقط هو شريط المباراة، وليس أي فيديو لا نعرف هوية أو طريقة تصويرة".

كان الأهلي قد فاز على الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في قمة الدوري المصر بالجولة الثالثة من المسابقة.

ونشرت بعض وسائل الإعلام فيديو يظهر اعتراض محمد أبو جبل حارس الزمالك على محمد عادل حكم اللقاء بعد احتسابه ركلة جزاء لـ الأهلي.