مبابي يعادل رقما قياسيا ظل صامدا لمدة 63 عاما

عادل كيليان مبابي نجم المنتخب الفرنسي رقما قياسيا ظل صامدا منذ 63 عاما، في ليلة تأهل بلاده لكأس العالم 2022.

مبابي سجل 4 أهداف في فوز فرنسا الكاسح على كازاخستان بثمانية أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء.

وهذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها أي لاعب فرنسي مثل هذا العدد من الأهداف منذ 63 عاما.

فقد سجل جاست فونتين رباعية في شباك ألمانيا الغربية في يونيو 1958.

كان آخر لاعب فرنسي يسجل ثلاثة أهداف أو أكثر في مباراة رسمية هو دومينيك روشيتو، الذي سجل هاتريك ضد لوكسمبورج عام 1985.

وحسم المنتخب الفرنسي صعوده لكأس العالم 2022 المقرر إقامته في قطر نوفمبر المقبل.

تقدم مبابي بالهدف الأول لفرنسا من تمريرة كريم بنزيمة بعد مرور 6 دقائق فقط.

ابن الـ22 عاما وقع على الهدف الثاني بعدها بـ6 دقيقة من تمريرة كينجسلي كومان قبل ان يتكرر نفس الهدف مع الدقيقة 32 لينهي مبابي ثلاثيته برأسية على يمين حارس كازاخستان.

مبابي سجل الهاتريك الأول له مع منتخب فرنسا والأول لأي لاعب مع الديوك في مباراة تنافسية منذ روتشيتو في أكتوبر 1985.

الدور جاء بعد ذلك على كريم بنزيمة الذي وقع على ثنائية مع الدقيقتين 55 و59.

هدفا بنزيمة رفعا رصيده للهدف 35 ليكون خامس الهدافين التاريخين للديوك بعد تخطيه لـ ديفيد تريزيجيه صاحب الـ34 هدفا.

أدريان رابيوه وقع بعدها على الهدف السادس قبل ربع ساعة على نهاية المباراة من صناعة أنطوان جريزمان.

لاعب أتليتكو مدريد عادب ليسجل الهدف السابع من علامة الجزاء مع الدقيقة 84.

اختتم كيليان مبابي مهرجان الاهداف بالهدف الثامن من صناعة موسى ديابي في الدقيقة 87.

فوز فرنسا أمن الصعود المباشر لكأس العالم بعد تصدر المجموعة برصيد 15 نقطة بفارق 4 نقاط عن فنلندا قبل جولة واحدة على نهاية التصفيات.

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