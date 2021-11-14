فاركو: اشتباه في إصابة سيف تيري بقطع بالرباط الصليبي

تعرض سيف تيري مهاجم نادي فاركو لإصابة قوية في الرباط الصليبي للركبة أثناء مشاركته مع منتخب السودان.

وحسب المركز الإعلامي لنادي فاركو، فإن النادي تلقى تقريرا طبيا من منتخب السودان، يفيد باشتباه في إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي.

سيف تيري غادر مباراة السودان أمام المغرب، وغادر مستبدلا في الدقيقة الـ32 بعد تعرضه للإصابة.

وربما تحرم الإصابة -إن تأكدت-، سيف تيري من المشاركة في بطولتي كأس العرب، وكأس أمم إفريقيا، واللذان تتواجد فيهما مصر بجانب السودان في مجموعتيهما.

وخسر السودان أمام المغرب بثلاثية في الجولة الخامسة من تصفيات قارة إفريقيا لكأس العالم 2022.

سيف تيري انضم إلى نادي فاركو بداية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر بعدما فسخ تعاقده مع المريخ السوداني.

وشارك صاحب الـ27 عاما في ثلاث مباريات مع فاركو بانطلاقة الموسم، لكنه لم يسجل معهم حتى الآن.

وسيخضع اللاعب الدولي لكشف طبي شامل فور عودته إلى مصر للتأكد من حجم إصابته.

ويرتبط تيري بعقد مع فاركو لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

ويستعد فاركو لمواجهة مصر للمقاصة يوم الخميس المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.