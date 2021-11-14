لاعب أنجولا لـ في الجول: فخور بالحصول على قميص محمد صلاح الأفضل في العالم

الأحد، 14 نوفمبر 2021 - 14:04

كتب : حامد وجدي

ماريو بالبورديا - أنجولا

أعرب ماريو بالبورديا لاعب وسط منتخب أنجولا عن شعوره بالفخر بسبب حصوله على قميص محمد صلاح الذي وصفه بالأفضل في العالم.

ماريو بالبورديا

النادي : بريميرو دي أجوستو

محمد صلاح

النادي : ليفربول

أنجولا

وتعادل منتخب مصر أمام أنجولا بهدفين لكل فريق ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال بالبورديا في تصريحات لـ FilGoal.com: "خضنا مباراة جيدة أمام المنتخب الأفضل في إفريقيا ولم نكن خائفين".

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وتابع "بعد تسجيلنا للهدف الثاني أعتقدت إنه يمكننا تسجيل المزيد لكننا لم نجح في ذلك".

وعن شعوره هو وزملائه بنزول بعض الجماهير لالتقاط صور مع محمد صلاح أوضح بالبوديا "ما حدث أمر طبيعي، صلاح الآن من أفضل اللاعبين في العالم".

وشدد "من الطبيعي أن يسعى المشجعين لالتقاط الصور معه فهو لن يأتي أنجولا كل يوم".

وعن حديثه مع محمد صلاح كشف "شاركت لمدة خمس دقائق فقط وغادرت الملعب مستاء وخلال دخولنا ممر اللاعبين واقترب صلاح مني وقال لي حظا سعيدا يا صديقي هذه هي كرة القدم".

وأضاف "منحني صلاح بعدها قميصه وشعرت بسعادة كبرى ولم أتخيل أن يحدث ذلك، صلاح تحدث معي وحصلت على قميصه أنا الآن محظوظ ومعي القميص الخاص بأفضل لاعب في العالم حاليا".

واختتم تصريحاته "لاعبو المنتخب تحدثوا معي أنني محظوظ بالحصول على قميص محمد صلاح".

ويلعب ماريو بالبورديا مع فريق أول أغسطس الأنجولي منذ صيف 2018.

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