وائل جمعة يعود لمعسكر منتخب مصر بعد سلبية مسحته

الأحد، 14 نوفمبر 2021 - 13:40

كتب : FilGoal

وائل جمعة منتخب مصر

سيعود وائل جمعة مدير منتخب مصر إلى معسكر الفريق في الإسكندرية بعد سلبية آخر مسحة طبية خضع لها.

وكشف وائل جمعة، نجم مصر والأهلي السابق، لـFilGoal.com سلبية المسحة التي خضع لها فور العودة إلى مصر.

ولم يحضر جمعة مباراة مصر وأنجولا يوم الجمعة كإجراء احترازي رغم سلبية مسحته قبل المواجهة.

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وعاد لمنزله في مصر فور الوصول للخضوع لمسحة جديدة قبل أن ينضم لمعسكر الفريق.

ويستعد الفراعنة لاستضافة الجابون يوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة من المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وضمن منتخب مصر تأهله للمرحلة الأخيرة بعدما تعادل أمام مضيفته أنجولا بهدفين لمثلهما.

وينتظر منتخب مصر قرعة الدور النهائي للتعرف على منافسه الذي سيواجهه في مارس المقبل.

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