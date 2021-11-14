وائل جمعة يعود لمعسكر منتخب مصر بعد سلبية مسحته
الأحد، 14 نوفمبر 2021 - 13:40
كتب : FilGoal
سيعود وائل جمعة مدير منتخب مصر إلى معسكر الفريق في الإسكندرية بعد سلبية آخر مسحة طبية خضع لها.
وكشف وائل جمعة، نجم مصر والأهلي السابق، لـFilGoal.com سلبية المسحة التي خضع لها فور العودة إلى مصر.
ولم يحضر جمعة مباراة مصر وأنجولا يوم الجمعة كإجراء احترازي رغم سلبية مسحته قبل المواجهة.
وعاد لمنزله في مصر فور الوصول للخضوع لمسحة جديدة قبل أن ينضم لمعسكر الفريق.
ويستعد الفراعنة لاستضافة الجابون يوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة من المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.
وضمن منتخب مصر تأهله للمرحلة الأخيرة بعدما تعادل أمام مضيفته أنجولا بهدفين لمثلهما.
وينتظر منتخب مصر قرعة الدور النهائي للتعرف على منافسه الذي سيواجهه في مارس المقبل.
نرشح لكم
مبابي يعادل رقما قياسيا ظل صامدا لمدة 63 عاما وائل جمعة يعود لمعسكر منتخب مصر بعد سلبية مسحته ديباي يضرب رقم فان بيرسي وفان نيستلروي التاريخي فان دايك عن إجراء كأس العالم كل عامين: لابد من مراعاة صحة وسلامة اللاعبين خماسي إنجلترا يغيب عن لقاء سان مارينو تصفيات المونديال - دليلك ليوم ناري.. كوبر بحاجة لفوز والتعادل يكفي تاو ورونالدو