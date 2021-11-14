ديباي يضرب رقم فان بيرسي وفان نيستلروي التاريخي

الأحد، 14 نوفمبر 2021 - 13:25

كتب : FilGoal

ممفيس ديباي - هولندا والنمسا - يورو 2020

أصبح ممفيس ديباي الهداف التاريخي لهولندا في تصفيات كأس العالم متفوقا على روبن فان بيرسي ورود فان نيستلروي.

سجل مهاجم برشلونة هدفين أمام الجبل الأسود في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 ضمن الجولة قبل الأخيرة من تصفيات المونديال.

بدأ ديباي المباراة خلف ثنائي مانشستر يونايتد السابق فان بيرسي وفان نيستلروي في قائمة هدافي بلاده في التصفيات.

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وتقدم ديباي الآن على الثنائي بهدفيه رقم 13 و14 في التصفيات، فقد سجل كل من فان بيرسي وفان نيستلروي 13 هدفا في التصفيات خلال مسيرتهما الدولية.

وسجل ديباي 37 هدفا لبلاده في 73 مباراة دولية، مما جعله يحتل المركز الرابع في قائمة هدافي المنتخب البرتقالي عبر التاريخ.

وتعادل منتخب مونتنيجرو مع ضيفه منتخب هولندا بهدفين لمثلهما ضمن منافسات تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

البداية أتت هولندية بركلة جزاء سجل منها ممفيس ديباي مهاجم برشلونة الهدف الأول، لينهي أول الأشواط بتقدم الطواحين 1-0.

وفي الدقيقة 54 أضاف ديباي هدفا رائعا بالكعب بعد تمريرة حاسمة من دينزل دومفريس ظهير إنتر ميلان الإيطالي، وكان منتخب هولندا في طريقه لحسم التأهل المباشر إلى المونديال لولا الدقائق الأخيرة.

بدأت عودة مونتنيجرو في الدقيقة 82 بتمريرة من ميلوتين أوسمايتش إلى إيليا فوكوتيتش الذي انفرد بالحارس ووضع الكرة فوقه لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 85 أكمل نيكولا فوينوفيتش العودة برأسية بعد عرضية من ريستو رادونوفيتش، ليعرقل الطواحين في طريقهم لحسم التأهل.

بذلك يبقى المنتخب الهولندي على صدارة المجموعة السابعة بـ20 نقطة، بفارق نقطتين عن تركيا صاحب المركز الثاني المؤهل للملحق، ويليه منتخب النرويج بفارق الأهداف، بعد فوز الأتراك على جبل طارق 6-0 وتعادل النرويج سلبيا مع لاتفيا.

النتائج ضربت موعدا ناريا بين هولندا والنرويج يوم الثلاثاء، حيث يحتاج منتخب هولندا للتعادل شرط ألا يفوز منتخب تركيا على مونتنيجرو بفارق 13 هدفا وهو أمر صعب للغاية من الناحية العملية، بينما يحتاج منتخب النرويج للفوز على هولندا من أجل الظفر بواحدة من بطاقتي التأهل سواء المباشر أو الملحق، وفي هذه الحالة يغيب الطواحين عن كأس العالم.

هولندا ممفيس ديباي
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