فيديو في الجول - أجواء رائعة وفرحة الأمهات في دورة ابن العاص بـ كفر صقر
الأحد، 14 نوفمبر 2021 - 12:54
كتب : أحمد مصطفى
ما أجمل أن تسعد والدتك بإنجازك، حتى لو كان بسيطا.
وفي دورة ابن العاص بـ كفر صقر ورغم ضئالة الحدث، لكن هذا لم يكنع الأمهات من إبراز إنجازات أبنائهن الفائزين باللقب.
وكاميرا FilGoal.com كانت حاضرة لإبراز المشهد.
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