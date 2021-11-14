فيديو في الجول - أجواء رائعة وفرحة الأمهات في دورة ابن العاص بـ كفر صقر

الأحد، 14 نوفمبر 2021 - 12:54

كتب : أحمد مصطفى

أجواء رائعة في صور دورة ابن العاص بـ كفر صقر

ما أجمل أن تسعد والدتك بإنجازك، حتى لو كان بسيطا.

وفي دورة ابن العاص بـ كفر صقر ورغم ضئالة الحدث، لكن هذا لم يكنع الأمهات من إبراز إنجازات أبنائهن الفائزين باللقب.

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وكاميرا FilGoal.com كانت حاضرة لإبراز المشهد.

دورة كفر صقر
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