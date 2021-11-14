فان دايك عن إجراء كأس العالم كل عامين: لابد من مراعاة صحة وسلامة اللاعبين

الأحد، 14 نوفمبر 2021 - 12:42

كتب : FilGoal

فيرجل فان دايك

شدد فيرجيل فان دايك قائد هولندا وليفربول أن الحفاظ على سلامة اللاعبين لابد أن يكون أولوية عند التفكير في إضافة مباريات أخرى للرزنامة الدولية.

وقال المدافع في حواره مع صحيفة ميرور الإنجليزية:"علينا ألا نشتكي، لكن المباريات كثيرة. لابد من اتخاذ القرارات الصحيحة، وعلى الناس الحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين".

وواصل "هذا ما نقوله. قبل عدة أسابيع طُلب مني وزملائي الحديث من السيد أرسين فينجر (مسؤول التطوير في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا") حول فكرة إجراء كأس العالم كل عامين".

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وأضاف "أقدر مشاركتنا في هذه المناقشات، لكن حين ندلي برأينا أعتقد أنه عليهم الإنصات".

ويناقش فيفا إقامة كأس العالم كل عامين بدلا من 4 لكن الفكرة رفضها الاتحاد الدولي لكرة القدم "يويفا" وكذلك اتحاد أمريكا الجنوبية.

وينوي فيفا طرح الفكرة للتصويت.

وجرت العادة على إجراء المونديال كل 4 أعوام منذ تدشينه في 1930.

ولم تقام البطولة في 1942 و1946 بسبب الحرب العالمية الثانية.

وتستعد قطر لاستضافة النسخة 22 من البطولة في نوفمبر 2022.

كأس العالم فان دايك
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